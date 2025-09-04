父親也失明！朴正民爭取盲人角色「體會爸爸辛苦」　背後有洋蔥

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派演員朴正民參演《屍速列車》導演延尚昊新片《醜得要命》，首度挑戰一人分飾兩角，分別詮釋失明篆刻師林永奎的年輕時代，以及篆刻師的兒子林東煥。他坦言，這個角色對自己意義重大，因為他主動爭取演出失明篆刻師的年輕時期，原來是因為朴正民的父親早年因為一場意外而失明，演出這樣的角色也可藉此真切體會父親失明後的辛苦，並將這份情感化為演技能量。

▲▼朴正民的父親因意外失明，他盼望透過盲人角色體會爸爸辛苦。（圖／壹壹喜喜提供）



為了詮釋盲人篆刻師，朴正民必須配戴特製乳白色隱形眼鏡，忍受長時間拍攝的不適，同時還親自向專業篆刻師學習雕刻技術。他不僅在片中精準還原雕刻手勢，更在片場親手為導演與劇組同仁製作專屬姓名印章，展現高度投入。他笑言：「飾演年輕的林永奎時，看起來比實際體重更消瘦憔悴，這都要感謝化妝與服裝團隊的巧思，讓我能徹底進入角色。」

除了演出《醜得要命》的盲人角色之外，最近朴正民也積極投入自己的出版社「無題Ｍuse」的工作。他甚至在新書在出版紙本之前，就先推出由多位演員來共同錄製的有聲書，同時也打造了「聽見小說計劃」，背後的努力以及為盲人付出的心意真的是相當感人！

延尚昊導演以自己創作的原著漫畫《醜得要命》作為視覺腳本，使前製流程大幅精簡；而在拍攝現場，每位劇組成員不僅各司其職，還能靈活支援不同工作，讓拍攝過程更具效率。

▲朴正民在電影裡一人分飾兩角。（圖／壹壹喜喜提供）



雖然原本計畫以實景拍攝，但由於1970年代的場景多已被現代化改造，難以還原，團隊最終決定在有限預算下搭建清溪川街道、清風服裝廠，以及主角家庭等重要場景。美術與道具部更以極致細節重現當年的生活氛圍，從水電帳單、電視執照收據到工廠打卡卡片都一應俱全，真實度高得讓演員沈恩真直呼：「彷彿真的穿越回了70年代！」《醜得要命》26日上映。