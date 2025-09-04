孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

記者孟育民／台北報導

昨天（3日）是九三軍人節，與軍人淵源頗深的孫綻因家庭因素服的是12天的補充役，從小對當兵有憧憬的他加入台視首創軍旅實境節目《九條好漢在一班》，還在成功嶺被選上在新兵宣誓，預告播出看到他在台上那刻，孫綻的媽媽既驕傲又感動，女友米可白（米米）也以他為榮，孫綻說：「米米很替我開心，我特別把宣誓用的白手套送給她。」

▲孫綻在成功嶺代表新兵宣誓。（圖／台視提供）

孫綻從小父母離異，媽媽靠著在夜市擺攤賺錢養家，他從小就幫媽媽擺攤，早上去早餐店打工兼賺早餐，有長假就去工地搬磚，家裡是低收入戶，因此當的是12天的補充兵役，不過他家倒是有不少軍人，外公是黃埔軍校準尉、繼父是海軍陸戰隊二等士官長、弟弟目前是海軍陸戰隊上兵，九三軍人節是他家重要的日子。

▲孫綻對軍中生活憧憬。（圖／台視提供）



孫綻對當兵生活很憧憬，不過坦言前兩周，只要有放風的時間，大家打成一片時，他自覺格格不入，「我會找一個沒有人的地方讓自己安靜，舒緩一下心情。」但忙碌的訓練課程，讓他沒時間多想，全心投入操課，覺得自己漸漸融入，尤其是當三人為一伍時，有了顏佑庭和孫其君的陪伴，才打開心房，「尤其是佑庭，他發現我躲到旁邊時就會過來關心我。最後一周我壓力最大，得知錢錢（米可白的愛犬）生病時，我在營區出不去無能為力，跟佑庭互吐心事，互相抒壓。」

▲孫綻逐漸打開心房。（圖／台視提供）

孫綻努力克服體能上的操練，至於心理上的考驗？除了家人支持外，他也特別感謝女友米可白給他力量，「她是個很善解人意的女生，關於我當兵的事，她唯一的要求，只要叫我不要受傷。」新訓怎麼可能不受傷，孫綻的膝蓋、手肘都磨破皮，還一度到醫院治療，孫綻當下選擇隱瞞，「怕他們擔心，我都沒有說，直到結訓之後才讓她跟家人知道。」

▲孫綻感謝女友米可白支持。（圖／台視提供）

孫綻結訓新訓後，最大收獲是自己更有信心，「這麼辛苦我都做到了，還有什麼做不到的。」另外一個收獲是更多人認識真實的他，節目中他因李國超的口誤被改名「孫ㄉ一ㄥˋ」，雖然被叫錯名字，但讓人印象深刻，「現在朋友和劇組都叫我孫ㄉ一ㄥˋ，跟米米還有教會朋友去吃拉麵，服務生送上拉麵時也說『你是那個《九條好漢》的孫ㄉ一ㄥˋ嗎？』雖然好笑，但這是第一次有人不是叫我劇中角色名，而是叫我的名字，備感親切。」

