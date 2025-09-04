ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

吳怡霈入院動刀！最新狀況曝
夫妻長久經營的秘訣！
《玉骨遙》男星才剛出獄「又遭告」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 陳真 陳銘 陳傑憲 熊霓 黃奕 肖戰 蕾菈

《子夜歸》驚見短劇超人氣男神！　「裸上身練拳」站C位網秒認出

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《子夜歸》由許凱、田曦薇主演，描述妖市隱遁於長安，人類因此子夜必歸家，進而發生一連串妖怪騷動事件的故事，劇集在台灣由Disney+獨家播出，在多部好萊塢強作競爭下，仍在台灣多日登上熱門收視第一。而該劇演員全是高顏值，連非主演陣容的演員也是亮點，有網友發現劇中配角是超人氣短劇男神，截圖引發熱烈討論。

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

《子夜歸》描述男女主角「梅逐雨」、「武禎」各自有另一個身分，相戀結婚後才揭曉真面目，原來一個是捉妖天師，一個是管理群妖的妖市貓公，故事後半段面對身分對立，又有人妖難以相守的障礙，吸引劇迷關注結局。而劇中男女主角時常面對突如其來的妖怪，其中一集寄宿破廟，突然冒出一個掃把精。有網友從演員表發現，扮演掃把精的是李柏言，主演多部短劇走紅，且9月剛推出最新短劇《總有魔尊想害我》，扮演魔尊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲《子夜歸》掃把精是短劇男神李柏言。（圖／翻攝自微博）

劇中「常羲宮」是培育無數捉妖天師的神祕存在，故事後半段男女主角造訪常羲宮，許多師兄弟登場，網友發現其中一位是短劇圈的超人氣男神陳添祥。陳添祥現年23歲，去年（2024）在微博曬出殺青照紀念，他飾演常羲宮弟子「易之」，劇中僅有數句台詞，某一場晨練戲，與一群師兄弟裸上身在常羲宮外練拳，正好站在中間位置，秒被網友認出。而他因主演多部古裝短劇爆紅，高人氣完全不輸長劇演員，當《子夜歸》播出時，他演出的片段吸引粉絲截圖捕捉「我沒看錯吧」、「茫茫人群中小角色的你雖不起眼，也是我眼中最亮的一個」、「在子夜歸中發現了添添」。

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲《子夜歸》常羲宮弟子練拳，網友發現其中一個是主演多部短劇爆紅的陳添祥。（圖／翻攝自微博）

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲陳添祥現在是短劇界超人氣男神，2024年曾曬演出《子夜歸》的殺青照。（圖／翻攝自微博）

而《子夜歸》中飾演金吾衛「黃毅」的是李沛恩，戲裡是女主角武禎的好友，與男主角許凱有眾多對手戲。他近期另一部人氣作品是BL劇《垂涎》，戲裡飾演「高途」，與江衡是劇中的副CP，兩個角色給觀眾截然不同印象，演技深獲好評。

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲▼《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書、微博）

▲《子夜歸》演金吾衛黃毅的男星李沛恩，也演出BL劇《垂涎》。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

短劇子夜歸陳添祥李柏言

推薦閱讀

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

1小時前

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

江祖平爆「性侵醜聞」公開男方清晰照！　拒買避孕藥⋯網驚：跟我猜的同個人

19小時前

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害…收噁心私訊「想揉」

5小時前

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」　離婚趙麗穎4年…工作室14字回應

4小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

15小時前

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

老公想「邊看A片邊做」！購物天后開條件：瘦到76kg就答應 結果超慘

9/2 10:48

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」！攜夫現身…現場照全被拍

3小時前

快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出　共13組藝人登台

5小時前

江祖平怒PO當事男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

江祖平怒PO當事男正面照！　踢爆25歲電視台員工…衣服LOGO洩身分

9/3 09:42

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

13小時前

陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！　牽手放閃震撼1萬人

陳傑憲辣妻甜曬「高顏值全家福」！　牽手放閃震撼1萬人

16小時前

《藏海傳》為何找肖戰演！鄭曉龍親吐4大拍攝秘辛…對談王偉忠全說了

《藏海傳》為何找肖戰演！鄭曉龍親吐4大拍攝秘辛…對談王偉忠全說了

9/3 12:29

熱門影音

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！

「想認林心如女兒當兒媳」 陳妍希大讚：太漂亮了！
林志玲一見孫儷　秒Cos甄環行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄環行禮
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
黃小柔遭演藝圈大哥性騷　改中性形象：那是保護色

黃小柔遭演藝圈大哥性騷　改中性形象：那是保護色
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

曾之喬產後「怕犯錯」辰亦儒暖安慰　曝劉品言狀況佳「難像她公開放閃」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

舒華嘴ㄆㄧㄚˊ被笑：不要笑那麼大聲　挑戰主持也想演戲「我都要！」

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

張學友假唱？沒開口就有歌聲　尷尬急喊停「秀超穩高音」

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

熊熊屢遇渣男「分手給前男友10萬」　還遭前員工A走百萬：我就是賠錢貨！

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

新北五股車禍！19歲騎士遭左轉貨車撞飛　地流一灘血不治

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前32

雪碧勸未婚懷孕「去父留子」！　曝網紅圈驚人離婚率：現代人沒道德感

35分鐘前11

《黑澀會》女星首公開「影片業配報價」！網：沒10萬價值…她反擊了

38分鐘前24

大咖AV女優來台私會36人！　「破萬價格曝光」可1對1聊天

40分鐘前10

林逸欣爸診所精油宣布不賣了！搶到網站癱瘓　官方曝停售原因

48分鐘前32

羅志祥突拋驚天大喜訊！　「時間點在12月」嗨喊：心情超激動

52分鐘前0

一度傳懷孕英國待產！馬思純驚傳分手樂團男友…爆料者：姐被做局了

1小時前0

《請回答》女星機場舉動敗好感　「穿鞋踩椅上」網罵翻：禮貌在哪

1小時前4170

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

1小時前10

張員瑛22歲生日！粉絲送「價值5億禮物」　裡面全是名牌包＋百萬飾品

1小時前20

孫綻成功嶺代表新兵宣誓！　重要信物獻給女友米可白「感性告白」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    1小時前8069
  2. 江祖平爆公開男方正面清晰照
    19小時前6054
  3. 江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害
    5小時前8070
  4. 馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」
    4小時前145
  5. 江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛
    15小時前3855
  6. 老公想「邊看A片邊做」！結果超慘
    9/2 10:487828
  7. 前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」
    3小時前1011
  8. 快訊／粉絲嗨起來！ACON官宣「大咖男團」確定演出
    5小時前102
  9. 江祖平怒PO當事男正面照！
    9/3 09:428055
  10. 榜首不是炭治郎！《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉
    13小時前101
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合