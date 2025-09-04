《子夜歸》驚見短劇超人氣男神！　「裸上身練拳」站C位網秒認出

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《子夜歸》由許凱、田曦薇主演，描述妖市隱遁於長安，人類因此子夜必歸家，進而發生一連串妖怪騷動事件的故事，劇集在台灣由Disney+獨家播出，在多部好萊塢強作競爭下，仍在台灣多日登上熱門收視第一。而該劇演員全是高顏值，連非主演陣容的演員也是亮點，有網友發現劇中配角是超人氣短劇男神，截圖引發熱烈討論。

▲《子夜歸》發現短劇超人氣男神陳添祥。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

《子夜歸》描述男女主角「梅逐雨」、「武禎」各自有另一個身分，相戀結婚後才揭曉真面目，原來一個是捉妖天師，一個是管理群妖的妖市貓公，故事後半段面對身分對立，又有人妖難以相守的障礙，吸引劇迷關注結局。而劇中男女主角時常面對突如其來的妖怪，其中一集寄宿破廟，突然冒出一個掃把精。有網友從演員表發現，扮演掃把精的是李柏言，主演多部短劇走紅，且9月剛推出最新短劇《總有魔尊想害我》，扮演魔尊。

▲《子夜歸》掃把精是短劇男神李柏言。（圖／翻攝自微博）

劇中「常羲宮」是培育無數捉妖天師的神祕存在，故事後半段男女主角造訪常羲宮，許多師兄弟登場，網友發現其中一位是短劇圈的超人氣男神陳添祥。陳添祥現年23歲，去年（2024）在微博曬出殺青照紀念，他飾演常羲宮弟子「易之」，劇中僅有數句台詞，某一場晨練戲，與一群師兄弟裸上身在常羲宮外練拳，正好站在中間位置，秒被網友認出。而他因主演多部古裝短劇爆紅，高人氣完全不輸長劇演員，當《子夜歸》播出時，他演出的片段吸引粉絲截圖捕捉「我沒看錯吧」、「茫茫人群中小角色的你雖不起眼，也是我眼中最亮的一個」、「在子夜歸中發現了添添」。

▲《子夜歸》常羲宮弟子練拳，網友發現其中一個是主演多部短劇爆紅的陳添祥。（圖／翻攝自微博）

▲陳添祥現在是短劇界超人氣男神，2024年曾曬演出《子夜歸》的殺青照。（圖／翻攝自微博）

而《子夜歸》中飾演金吾衛「黃毅」的是李沛恩，戲裡是女主角武禎的好友，與男主角許凱有眾多對手戲。他近期另一部人氣作品是BL劇《垂涎》，戲裡飾演「高途」，與江衡是劇中的副CP，兩個角色給觀眾截然不同印象，演技深獲好評。

▲《子夜歸》演金吾衛黃毅的男星李沛恩，也演出BL劇《垂涎》。（圖／翻攝自微博）