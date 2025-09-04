鳳小岳拍戲意外「動刀縫合」！　驚吐：第一次發現受傷還可以賺錢

記者蕭采薇／台北報導

鳳小岳演藝圈深耕多年，拍攝時難免有跌打損傷。他3日以代言人身份出席保險活動，透露早年曾在一次拍攝過程中，不慎發生意外，需要動手術縫合。幸好劇組對演員的安全保障相當完善，鳳小岳因此獲得了一筆保險理賠金。

▲鳳小岳因拍戲出意外，才體會到保險的重要性 。（圖／記者徐文彬攝）

面對這次突如其來的意外，鳳小岳展現了其一貫的風趣幽默。他不僅沒有抱怨，反而以輕鬆的語氣自嘲表示：「那時候第一次發現受傷還可以賺錢，（受傷）還會被獎勵，怎麼那麼讚！」而老婆比他更有保險的觀念，他反而是30多歲成家後，才開始購入醫療險。

記者會首播由鳳小岳主演的「人生舞台」全新形象廣告，演繹出三明治族在不同人生階段的經歷，他直喊：「我現在就是三明治族本人！」笑說自己外出時火力全開，回家立刻切換成暖爸模式，對父母則按下慢速鍵，用心經營陪伴時光，「在多重身份的生活裡，家人永遠是我力量的源頭，我也是他們重要的人生伙伴。」

▲鳳小岳在30多歲成家後，才開始購入醫療險。（圖／記者徐文彬攝）

典型三明治族群的鳳小岳坦言，日常必須在事業、家庭與長輩照護間不斷切換，每一天都充滿挑戰與變化。他笑說，以前的自己不喜歡規劃，覺得人生隨性自在是一種浪漫，「現在吃飯、出遊都要事前預約，人生怎能一直Freestyle？」

從「詩意派」轉為「行事曆派」後，鳳小岳認為，規劃不只是安排日程，更是對未來負責的態度，事業要衝、家庭要顧、長輩也要照料，透過良好的規劃掌握節奏，不被生活牽著走，才有餘裕應對人生的百變場景，笑言：「以前覺得浪漫是說走就走，結果現在最浪漫的是記得繳保費！」

▲鳳小岳笑說，現在最浪漫的是記得繳保費。（圖／記者徐文彬攝）