樂天熊霓應援「抓包球迷偷看底裙」　罕見動怒：到底什麼心態？

「樂天女孩」熊霓今（3）日晚間罕見動怒，她透過Threads發文，發現自己在台北大巨蛋應援時，遭到部分球迷偷看底裙，讓她氣得直呼：「第一次跳球賽跳到火大。到底是抱持著什麼心態來看球賽？」

熊霓是樂天女孩成員之一。



熊霓在文中指出，大巨蛋的表演舞台本身就比較高，因此場邊的球迷基本上是抬頭看著啦啦隊女孩們。她不解地表示，絕大多數的球迷都能「很健康正常的看我們應援」，但卻有少數害群之馬，利用角度之便，做出極不尊重的行為。

熊霓接著列出讓她感到憤怒的騷擾細節。她指控，有某幾個坐第一排的人，不但用「非常輕浮的表情、眼神」朝著她們的裙底窺視，甚至連拍攝的角度也非常誇張，疑似在惡意拍攝不雅照片。對於這些人的誇張行徑，熊霓也忍不住在文末重砲開轟：「到底是抱持著什麼心態來看球賽？？真的讓人非常不舒服⋯。」

▲熊霓跳球賽跳到火大。（圖／翻攝自Threads／michelle02_14）

貼文曝光後，立刻掀起大批網友留言討論，一面倒地力挺熊霓，紛紛痛批這種行為實在「有夠下流」，完全不能被接受，更有人感嘆「真的是什麼人都有」，對於球場內發生這樣的事件，感到既震驚又失望。有網友認為，對於這種行為不應再姑息，並留言建議「真的太扯了，球團拜託一定要處理」、「好誇張......下次看到的話真的要檢舉或罵起來。」