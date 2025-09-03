ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳怡霈入院動刀！最新狀況曝
夫妻長久經營的秘訣！
《玉骨遙》男星才剛出獄「又遭告」
樂天熊霓應援「抓包球迷偷看底裙」　罕見動怒：到底什麼心態？

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」熊霓今（3）日晚間罕見動怒，她透過Threads發文，發現自己在台北大巨蛋應援時，遭到部分球迷偷看底裙，讓她氣得直呼：「第一次跳球賽跳到火大。到底是抱持著什麼心態來看球賽？」

▲▼熊霓。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

▲熊霓是樂天女孩成員之一。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

熊霓在文中指出，大巨蛋的表演舞台本身就比較高，因此場邊的球迷基本上是抬頭看著啦啦隊女孩們。她不解地表示，絕大多數的球迷都能「很健康正常的看我們應援」，但卻有少數害群之馬，利用角度之便，做出極不尊重的行為。

熊霓接著列出讓她感到憤怒的騷擾細節。她指控，有某幾個坐第一排的人，不但用「非常輕浮的表情、眼神」朝著她們的裙底窺視，甚至連拍攝的角度也非常誇張，疑似在惡意拍攝不雅照片。對於這些人的誇張行徑，熊霓也忍不住在文末重砲開轟：「到底是抱持著什麼心態來看球賽？？真的讓人非常不舒服⋯。」

▲▼熊霓。（圖／翻攝自Threads／michelle02_14）

▲熊霓跳球賽跳到火大。（圖／翻攝自Threads／michelle02_14）

貼文曝光後，立刻掀起大批網友留言討論，一面倒地力挺熊霓，紛紛痛批這種行為實在「有夠下流」，完全不能被接受，更有人感嘆「真的是什麼人都有」，對於球場內發生這樣的事件，感到既震驚又失望。有網友認為，對於這種行為不應再姑息，並留言建議「真的太扯了，球團拜託一定要處理」、「好誇張......下次看到的話真的要檢舉或罵起來。」

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

剛剛
剛剛
30分鐘前0

蔡凡熙「纏鬥林柏宏」被抓傷：看不出來大我10歲！　宋芸樺自封錢櫃田馥甄

33分鐘前0

榜首不是炭治郎！　《鬼滅之刃》10大人氣角色揭曉「3反派上榜」

49分鐘前10

樂天熊霓應援「抓包球迷偷看底裙」　罕見動怒：到底什麼心態？

1小時前0

《玉骨遙》男星砸車被關6個月　才剛出獄「又遭劇組提告」

2小時前927

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

2小時前10

吳怡霈自爆入院動刀！　「術後7個月沒月經」最新狀況曝

2小時前0

獨家／樂天女神陳伊應援8年　爆自己膝蓋超多傷原因曝

2小時前10

導演老公傳訊示愛　「夏于喬加碼放送內衣照」結果糗翻

3小時前0

張秀卿、許志豪「穿情侶裝」首合體主持！　意外揭20年前糾葛

3小時前10

Tizzy Bac攜手聽障名模王曉書演出　她壓力大到做夢都在比手語

