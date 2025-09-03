蕾菈離婚「情色教主發聲力挺」　批男方：沒女生名氣你什麼都不是

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）2022年和DJ湯宇結婚，不時會透過社群和粉絲分享婚姻生活，不料2日晚間卻突然發文宣布離婚，貼文曝光後，立刻掀起討論，就連「情色教主」雪碧（方祺媛）都發文談論此事，同時也在文中聲援女方，「不針對人！我幫蕾菈說個話。」

▲雪碧幫蕾菈說話。（圖／翻攝自Facebook）

雪碧在文中直言，自己曾經說過「曬恩愛分得快，結婚越高調，離婚就會讓人笑」，似乎對蕾菈及湯宇的結局不感意外。她更將矛頭指向男方，質疑「老實說沒有蕾菈誰會知道她老公是誰？」並點出對方從事夜店工作，加上兩人年紀尚輕，很難抵擋外界的誘惑，她反問：「這些男生捫心自問，沒有我們女生名氣你們什麼都不是！」

雪碧也以自身經驗為例，她回憶，自己過去的新加坡籍男友，就因為掛著「雪碧男友」頭銜，而引來各種主動倒貼的女性，甚至有人用盡手段要讓他們分開。雪碧也痛批，外界對於公眾人物的婚姻，往往是表面祝福，私下等著看好戲，一旦別人婚姻觸礁，便會立刻上前踩一腳，並說出各種風涼話。她認為，蕾菈離婚或許是即時停損，但外界不知內情，只會在一旁大肆批評。

▲雪碧發文談蕾菈離婚。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

在力挺完蕾菈後，雪碧也分享自己的婚姻觀。她自曝「當過10次伴娘9對離婚」，認為有錢男人婚後容易偷吃，而嫁給沒錢的男人，離婚時還可能被討贍養費，下場更慘。為此，她向所有意外懷孕的女性提出建議：「千萬不要結婚」，若經濟能力許可，甚至可以考慮去父留子。她認為錢最實在，與其用婚姻捆綁一個不負責任的男人，不如靠自己。