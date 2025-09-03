Lizi栗子悲催童年曝光！　搶饅頭吃連塑膠袋都咬

▲栗子推出新單曲〈誰會信〉。（圖／不能想太多提供）



記者翁子涵／台北報導

嘻哈雙人組合團體「Asiaboy 禁藥王&Lizi 栗子」的Lizi 栗子，歷經當兵休養，正式回歸音樂圈，推出新單曲〈誰會信〉，MV由新世代導演鄔鶴宏操刀，打造出四間不同面向的牢籠，以栗子視角回顧過去經歷，MV裡白色繃帶的造型，如這些年他背在身上的枷鎖，而當栗子衝破困境，逃離一道道不光彩的牢籠，身上的重擔也隨之褪去。

回憶起這次拍攝經驗，栗子表示：「以往拍MV都是對嘴、耍帥，但這次完全不一樣，是真的要有演出。除了小鄔導演提供我情緒上的建議，因為我沒有真正的演戲經驗也不知道可以請教誰，只好在開拍前問Chat GPT，意外地獲得許多演戲小方法。」

而第一次挑戰演戲不僅有精神上的壓力，拍攝中更是需要大量體力活，即便拍完後全身痠痛留下一堆擦傷，但栗子表示：「只要能讓大家看到我新的形象，這些痛都值得。」MV中以牢籠來象徵栗子生命中幾個重大的關卡，其中尤以「父母」的牢籠讓他極度震撼。

在還原一段他幼時因家中經濟壓力，甚至一家人要搶饅頭的橋段時，兩位飾演栗子父母的演員，連饅頭的塑膠袋都直接咬下去，逼真的舊記憶重現讓他深深感觸，此外，導演特別找來外貌與栗子神似的小男孩演出童年角色，並邀請「Asiaboy 禁藥王」客串其中一角，讓MV劇情更具故事性。