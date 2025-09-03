利菁PO照修圖過頭「曾國城秒瘦身」　釣出本人吐槽：我媽會難過

記者王靖淳／綜合報導

女星利菁最近透過臉書發文曬出與曾國城、方芳芳、任容萱打皮克球的合照，其中曾國城的模樣曝光後，出現眼尖的網友發現他疑似變瘦了，結果釣出利菁親自留言，透露自己修圖修過頭，逗樂不少網友。今（3）日她再度發文，並曬出一張對話截圖，透露曾國城私底下的真實反應，再度掀起討論。

▲利菁PO打球合照。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

利菁今（3）日再度發文，曝光她將修圖傑作傳給當事人後，所引發的各種反應。她透露，當曾國城收到照片後，也對自己的「秒速瘦身」感到哭笑不得，立刻回覆利菁：「你把我修得那麼瘦，我媽會難過的⋯⋯。」此外，利菁提到，方芳芳在收到照片後，也發現自己的老公在利菁的修圖下，身形變得過於單薄，立刻吐槽：「我老公也瘦了好多。」她更開玩笑地表示，為了幫老公補身，決定「今晚給他加菜，太瘦了。」

▲利菁公開聊天截圖。（圖／翻攝自Facebook／利菁Regine）

事實上，利菁1日發文曬出與友人的合照，陣容一字排開是曾國城、方芳芳與任容萱等豪華明星球友團。貼文及照片曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，也出現眼尖的網友發現，站在利菁身旁的曾國城，身形似乎比以往消瘦了不少，便在留言區驚訝地表示：「國城哥變瘦了。」沒想到這句無心的留言，竟釣出了利菁本人親自回覆，而她的答案更是讓眾人笑翻，直接承認是自己的修圖技術出了差錯，她大笑回覆：「我修過頭了。哈哈哈。」