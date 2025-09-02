史上首次！安娜貝爾、鬼修女合體現身《厲陰宅》首映會　粉絲驚：世紀同框

記者蕭采薇／台北報導

影史經典恐怖片推出全新力作《厲陰宅：最終聖事》，在台舉辦媒體試片及首映會，竟特別安排影人出席環節，備受粉絲愛戴的「國際亡美」安娜貝爾與「陰間芭比」鬼修女驚喜現身戲院，讓粉絲又驚又喜。

▲《厲陰宅：最終聖事》華倫夫婦慘遭毒手。（圖／華納提供）

這兩位《厲陰宅》宇宙最吸睛的「惡靈」紅到有自己專屬電影，過去從未出席同個場合，可說是王不見王，沒想到這次《厲陰宅：最終聖事》台灣首映會竟邀請到兩位「懼星」聯手站台，為影迷帶來世紀同框的大場面。

《厲陰宅》宇宙新作《厲陰宅：最終聖事》講述震驚全美的「史慕爾家族鬧鬼案」，一家八口被惡靈多次欺侮，逼得屋主上電視尋求幫助，在華倫夫婦探訪完這棟鬼屋後，他們驚訝發現這間屋子裡竟藏有四大惡靈：一位滄桑老女人、一位暴力年輕女孩、一位過世的年長男性，以及躲在這三位背後的大惡鬼。

▲《厲陰宅：最終聖事》「國際亡美」安娜貝爾（右）與「陰間芭比」鬼修女（左）驚喜現身戲院。（圖／華納提供）

華倫夫婦這次不僅得對抗四大惡靈，就連過去曾遇過的知名惡靈娃娃「安娜貝爾」竟回歸參一腳，為這場世紀對決再添變數。該片目前在社群上好評連連，搶先觀賞過的媒體、觀眾都大誇「超乎想像的精采」，直呼本片為「有史以來最完美的結局」，更將本片形容為「《厲陰宅》宇宙的終局之戰」，呼籲所有粉絲絕對要進戲院見證華倫夫婦的最終之戰。《厲陰宅：最終聖事》將於9月4日全台上映。