《我們六個》地獄小三熱水燙死正宮！她現實「跟殺人犯擦身而過」

大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件「李月桂案」，當年她澆熱水燙死元配、砸電鍋殺夫，被稱為「地獄小三」，在母親往生後，六個孩子必須自力更生，大姊帶著五個弟妹在生活夾縫中求生存。雖然該劇以在日前播畢，但討論度仍不減，近日演出小三「秋鳳」的林雨葶也接受了媒體的訪問。

林雨葶在《我們六個》飾演轟動社會的地獄小三，戲外的她其實也跟社會案件擦身而過，她的爸媽在內湖開設涼麵店，與姊姊常會到店裡幫忙，某一天遇到一位客人在用餐途中，左顧右盼一直盯著女性顧客的腿部，吃完之後也沒有走到櫃檯結帳，而是將錢丟在桌上就離開。

對此，林雨葶嚴肅地說「這個人看起來就是怪怪的，本能地會想要遠離」，後來這位客人第三次用餐完後，突然起身走到她姊姊身邊大喊「為何妳都不回訊息」、「妳昨天怎麼沒來」，還對著姊姊叫著陌生的女性名字，當下姊妹倆都慌了，幸好爸爸、阿伯都在店內，趕緊上前解救，經過這件事後爸爸還買了一根鐵棒放在店內，深怕這位客人又來鬧場。

大約過了不到一年時間，林雨葶跟家人坐在家中看新聞，赫然發現發生在內湖的割頸案兇手就是該名來用餐的客人，一家人瞬間頭皮發麻，她回憶道「那個人走路的方式一看就是他，而且專門盯著小隻的女生看」，回想起來她仍心有餘悸。

目前35歲的林雨葶在2012年出道，曾演過《親愛壞蛋》、《商魂》、《無神之地不下雨》等台劇，這次在《我們六個》中演出關鍵角色「秋鳳」，從早期破壞家庭的小三到成為殺死6個小孩爸媽的殺人犯，細膩演技讓大批觀眾看得頭皮發麻。

