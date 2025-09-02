告五人自爆「超荒謬傻瓜」行徑！　雲安1舉動惹惱犬青：很出戲

▲告五人接受電台訪問。（圖／POP Radio提供）



記者翁子涵／台北報導

樂團告五人首度升格製作人身份，推出第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，更遠赴英國傳奇「艾比路錄音室」錄音，再創音樂生涯新高峰，行程滿檔的他們日前作客POP Radio《Fun Music》，與主持人Emily大聊內心話，三人在節目中自揭過去犯下的「傻事」，雲安更被爆料看電影時竟在聽「古典樂」，讓犬青傻眼喊：「很出戲！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲告五人自爆做過的傻事。（圖／POP Radio提供）



呼應新專輯名稱中的「傻瓜」，Emily邀請告五人與粉絲分享人生中最傻的「傻事」，謙哥笑說，曾為了幫手機降溫把它放進冰箱，沒想到上完廁所就忘記這件事，等到想起時手機早已「凍成冰塊」；犬青則回憶，自己小時候常把老師叫成媽媽；雲安小時候為了觀察拋物線，竟帶著弟弟把枕頭往田裡丟，讓Emily忍不住封他全團最怪。



今年剛結束長達兩年的世界巡演，犬青感性表示，能在異鄉唱中文歌讓她十分驕傲，還曾遇到外國粉絲中英文交錯與他們互動，讓三人既驚喜又感動。雲安則笑說，最特別的經驗是在法國劇院「女神遊樂廳」演出，因劇院格局如迷宮般曲折，後臺更有許多狹窄小房間，詭譎氛圍讓三人笑稱「安娜貝爾隨時會出現」，並互相約定若真的迷路，一定要大聲尖叫求救。

