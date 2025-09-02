跨海訪問／緊急救火演《暴君》　李彩玟片場命令前輩：心裡不好受

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣穿越古裝戲劇《暴君的廚師》由李彩玟、潤娥主演，兩人日前接受台灣媒體視訊聯訪，年僅24歲的李彩玟其實是劇組裡最年輕演員，他不但是「救火隊」，因朴成焄手滑事件辭演戲劇，緊急臨時接下戲劇，甚至是飾演暴君，身為老么卻總是用「命令」語氣在對戲，坦言心裡很不好受。

▲▼李彩玟第一次演古裝劇又是「暴君」，片場一直命令前輩，讓他心裡過意不去。（圖／Netflix提供）



李彩玟、潤娥近日接受台灣媒體聯訪，《暴君的廚師》以美食為主題，兩人聊到對於食物是否很挑惕？李彩玟笑答：「我常常聽到人家說我很挑食，對於食物很挑，但我不會剩飯，也被教說不能留下剩飯。」潤娥則表示：「我不太挑食，但就是少量多餐。」李彩玟接著分享「烤肉時肉不能烤焦，這是我對食物的原則。」

新生代演員李彩玟詮釋劇中「暴君」角色，但其實該角色原本應該由朴成焄飾演，對方因手滑事件辭演，他的準備時間極短，本不太被外界看好，沒想到他將暴君的傲嬌性格、任性語氣等消化得很好，獲得外界滿滿掌聲。

▲李彩玟身高太高，戴上帽子會一直撞到。（圖／Netflix提供）



然而，李彩玟飾演「暴君」又是第一次演古裝劇，他坦言不太容易，「我在劇組裡就是最年輕的老么，一直要命令前輩，一直用命令語氣，我心裡不太好受。」再加上他本身身高190公分，戴上王的帽子直逼天花板，使得他走動時經常會撞到。

▲潤娥在劇裡是大廚穿越回古代。（圖／Netflix提供）



劇裡，潤娥是三星主廚，她表示「我本來對料理就很關心，但一直都是當作興趣的程度，現在就是有跟廚師學習、比起以前了解更多煮飯知識，我覺得我的廚藝實力有增加。」過去會趁閒暇時間烘培，也經常把烤出來的成品分享給工作人員、朋友等等。

潤娥害羞為自己的廚藝分數，「我想給自己80分，比中間還高一點的分數，就是距離離100分還有點不足，給自己90分感覺太有自信，所以是80分。」《暴君的廚師》每週六日在Netflix上線播出。