韋禮安神秘老婆自帶旺夫體質！　結婚3年「撈6千萬」事業運爆棚

▲韋禮安近年事業運超旺，結束演唱會巡演後，商演邀約不斷。（圖／索尼音樂提供）

圖文／鏡週刊

韋禮安自2022年與圈外人林Rachel結婚後，事業運大旺，近期在中國大陸的14場「如果可以，我想和你明天再見again」巡迴演唱會收官後，各方邀約仍不斷，光是今年下半年的商演及尾牙場已突破25場，可望賺進千萬元；粗估他結婚3年，進帳就超過6千萬元，他身後神祕的「韋夫人」堪稱是旺夫又帶財。

▲實力備受肯定的韋禮安，累積許多實戰經驗後，與台下歌迷的互動也越來越多。（圖／翻攝自韋禮安臉書）

2020年韋禮安自組公司The Orchard後，全心打拚個人事業，2年後無預警在社群網站公布與交往2年的女友林Rachel結婚，他寫著：「Hi guys! I got married!我結婚了！」他表示不想偷偷摸摸，但也不想高調張揚，因此選擇在社群發文，但他絕口不提老婆的真實身分，僅指老婆很外向、有很多好朋友。

坦言戀愛腦 模仿當情趣

結婚3年來，韋禮安坦言自己是戀愛腦，與老婆仍處於熱戀期，平常最大的情趣是模仿《哈利波特》中的「佛地魔」逗老婆開心，兩人在一起就會嘰哩呱啦聊天聊不停，是彼此最好的朋友。他曾寫了一首〈芭樂歌〉送給老婆，而兩人最浪漫的互動，就是在窗前看夕陽及隨興共舞，現在正享受甜蜜兩人世界，不急著生小孩。

「韋夫人」也是韋禮安的無敵幸運星星，幫夫運極旺。韋禮安參加中國大陸綜藝節目《披荊斬棘4》後，運勢暢旺，各方邀約不斷，老婆有時會低調隨行，在台下默默支持，直到收工後，兩人才會到當地景點約會。

▲韋禮安（後排右二）與蘇打綠一起出席騰訊音樂娛樂盛典，老朋友見面相談甚歡。（圖／翻攝自韋禮安微博）

早班機返台 擠時間陪伴

工作滿檔的韋禮安，幾乎週週飛中國大陸工作，若老婆沒同行，小倆口僅能趁工作結束後視訊或電話關心彼此，且一個禮拜幾乎只有一、兩天時間共處；每回工作結束後，韋禮安與工作團隊都選擇搭最早的航班返台，爭取多一點和家人相處的時間。

▲韋禮安幾乎週週飛中國大陸工作，演出邀約已排到明年。（圖／翻攝自韋禮安微博）

有次韋禮安在《披荊斬棘4》節目裡，收到「韋夫人」出聲關心：「我們I人（內向、Introverted）還好嗎？」笑翻粉絲，韋禮安立馬喊「Boobi（寶貝）」「I miss you.」，甜蜜互動閃瞎眾人。

韋禮安為電影《月老》量身打造的主題曲〈如果可以〉，讓他在經典歌〈女孩〉〈還是會〉之外，又多了一首招牌歌曲，光是靠著這些歌，就讓他賺了不少唱酬；近期新歌〈不得不〉〈明天再見〉同樣受到關注。除了商演及尾牙，韋禮安也多了各種廣告代言，如手錶、保養品等，演藝事業更多元化，粗估結婚3年，進帳超過6千萬元，十分可觀。

▲蔡依林（右）曾邀約韋禮安（左）擔任演唱會嘉賓，兩人一起展現了唱跳表演，讓全場氣氛嗨翻天。 （圖／鏡週刊提供）





