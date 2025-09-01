樂天女孩跨界音樂圈！啦啦隊女神制服造型太犯規　河智媛開口唱中文鬧笑話

記者孟育民／台北報導

樂天女孩2025最新單曲《夢想特急件》即將重磅登場！9月1日曝光的專輯主視覺，以「日系高校風」造型亮相，瞬間萌翻全場。女孩們清新高校服完整還原青春校園日常，就連「樂天三本柱」河智媛、禹洙漢、廉世彬也一起穿上校園制服，粉絲看了直呼：「好想和樂天女孩當同學！河智媛根本就是班上的風雲人物！」

▲樂天女孩專輯主視覺直式。（圖／樂天桃猿提供）

新單曲主打「青春純真 × 友情羈絆 × 清新明快」，旋律融入J-pop風格，搭配亮麗吉他與多聲部合唱，彷彿看見女孩們在操場上奔跑、放學後相互打鬧，唱出專屬校園的夢想與悸動。錄音過程還有趣味小插曲，筠熹笑說，因為韓國跟日本一樣沒有捲舌音，「有教河智媛中文，唱到『倒數的時間』時，河智媛一直唱成『大叔的時間』，還問我是不是『我的時間』？」讓人笑翻。

為了打造真正的校園風，女孩們特別在制服外，也換上高校運動服拍攝，光是一個跳躍的動作就練習十幾遍，雖然體力消耗到筋疲力盡，依舊保持甜美笑容。河智媛也分享心情：「雖然一開始很擔心，但因為歌曲好，所以特別用心準備。能和Rakuten Girls全員一起完成作品，我會想念這一瞬間！」



