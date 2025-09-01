11天破1.4億！《角頭－鬥陣欸》暖爆「1天修好」嘉義阿婆粉圓冰店

記者黃庠棻／台北報導

《角頭－鬥陣欸》再度掀起全新「角頭」浪潮，統計至昨（31）日上映11天全台票房累計突破1.4億，六大角頭幫派、全新勢力及多線敘事方式，讓不少觀眾直呼「燒腦」，需要二刷、三刷才能發現更多細節，更帶動串流平台上《角頭》舊作再度登上排行榜，社群不斷洗版討論，話題不斷。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

最近，監製張威縯、張文旗率領明星演員陣容高捷、喜翔、王識賢、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、鄭人碩、張再興、唐振剛、吳震亞、林真亦、吳念軒、阿Ben白吉勝、是元介、瑞瑪席丹、潘俊佳以及特別演出王陽明上映第二週前進全台五大夜市，包含基隆廟口夜市、高雄瑞豐夜市、台南武聖夜市、嘉義文化路夜市及台中逢甲夜市，所到之處皆吸引上萬人朝聖，10分鐘的路程需要花將近一小時才能走完。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

王識賢見到滿滿粉絲心情超好，現場開口獻唱金曲回饋粉絲，驚人盛況讓不少網友直呼「人潮可跟跨年比！」今（1日）晚即將前往台中逢甲夜市，預期將為平日週一的夜市再現熱鬧人潮景象。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

人氣超旺的「仁哥」王識賢手上拿著大聲公現場開唱回饋粉絲，在基隆夜市經過一個視聽設備的攤位唱了〈勝者為王〉、在台南武聖夜市臨時搭設的舞台上唱了〈愛到無命不知驚〉，沒想到掃街結束回到《角頭》遊覽車上之後，他又再度走下來車門口安可開唱，分別加碼唱了〈反背〉及〈一片天〉。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

從去年《角頭－大橋頭》到今年《角頭－鬥陣欸》人氣很旺的「蠍子」張懷秋，走到哪一個夜市都聽得到粉絲狂喊「蠍子」，更有許多影迷要求「罵我」，他也搞笑入戲回「看屁啊！」逗樂許多粉絲。他在瑞豐夜市經過投籃遊戲的攤販，隨手一投連續三次投進籃球網內，讓在場粉絲驚呼連連。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

作為大魔王之一的東門幫「喜爺」喜翔遇到不少粉絲搞笑用片中「KO桑」龍天翔怒嗆喜爺的台詞「麥擱笑啊」打招呼，沿路上開心露出慈父般的親切微笑，讓粉絲直呼「跟電影裡的邪笑完全不同」狂讚演技超強。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

去年《角頭－大橋頭》到嘉義宣傳時，監製張威縯率領所有演員造訪嘉義阿婆粉圓冰，好吃又大碗讓劇組難忘不已。時隔一年，《角頭－鬥陣欸》又來嘉義，希望與高齡84歲的粉圓冰阿婆再次見面，沒想到得知冰店居然已停業近一年，除了阿婆不小心因燙傷住院才剛康復，最大原因是遮雨棚因颱風重創損壞。

▲《角頭－鬥陣欸》劇組修好嘉義粉圓冰阿婆的店面。（圖／曼尼娛樂提供）

監製張威縯得知之後，立刻委託在地友人一天之內修繕店面，讓阿婆有全新的電動遮雨棚可以使用，並且再度率領全劇組人員造訪擔任一日店長，高捷幫忙承裝碎冰、粉圓並淋上黑糖糖漿，林真亦幫忙拿碗、王宣幫忙分送給在場人員，猶如電影裡的人物開設《角頭》冰店，吸引許多民眾圍觀。

▲《角頭－鬥陣欸》劇組修好嘉義粉圓冰阿婆的店面。（圖／曼尼娛樂提供）

高捷、王識賢等演員不時陪著阿婆聊天，並祝福她身體健康，希望下次再來嘉義看她，阿婆開心致謝「功德無量！」消息一出之後，網友狂讚「感謝善心，愛的循環」、「世界還是充滿很多善意的」、「足甘心」、「真的很有心」、「善念的社會有你們而溫暖」。

▲《角頭－鬥陣欸》劇組修好嘉義粉圓冰阿婆的店面。（圖／曼尼娛樂提供）

電影《角頭－鬥陣欸》故事發生在大橋頭事件之後，阿仁（王識賢飾）忙著整頓「北館」內部兄弟間的摩擦，對外跟隨老大貴董（高捷飾）與老一輩的角頭老大坐下來泡一杯茶，喜爺（喜翔飾）推動都更的野心越來越大，更拉攏南霸天海董（崔浩然飾）來「關心」，彼此嘴裡稱對方是認識多年的「鬥陣欸」，內心各有盤算，原本和諧的角頭秩序、兄弟情感隨之分裂。

▲《角頭－鬥陣欸》11天票房衝破1.4億，演員群全台夜市走透透宣傳。（圖／曼尼娛樂提供）

另一方面，大橋頭KO桑（龍天翔飾）默許阿標（黃騰浩飾）經手走私毒品的「生意」，南部海董的外甥瑪莎（黃鐙輝飾）砸錢要更大的貨量卻被拒絕，更加深了雙方陣營的歧異。南北大戰箭在弦上，一旦有人觸碰到最忌諱、最暗黑的「深水炸彈」，南、北角頭將全面開打，毀掉表面和平。電影也將帶出這次戲中警語「後世人麥擱做兄弟」，呈現出走錯路最終都將走向悲劇，屬於黑幫的悲歌。