77歲張小燕近況曝光！　「開心露齒笑」挺張艾嘉：看到年輕人語言

金馬影后張艾嘉成立果實文教基金會37年來，持續培養及鼓勵有志從事藝術的年輕人。2025年攜手知名舞台劇導演林奕華，共同推出大型跨界舞台計畫《梁祝的繼承者們之自畫像》，於8月30、31日在台北PLAYground 空總劇場連續兩日完成三場演出。張小燕、黃韻玲、嚴長壽、曾國城、李心潔、于子育等多位藝文與演藝界前輩到場觀賞並給予高度肯定。

▲張艾嘉推出舞台計畫《梁祝的繼承者們之自畫像》，吸引許多藝人到場支持。（圖／果實文教基金會）

果實文教基金會董事長張艾嘉完成這三場演出後，在舞台上表示「謝謝今天來到現場的每一位觀眾，其實自畫像、尋找自己，不只是場上的學員們，也是我們一輩子的功課。感謝林奕華導演能讓果實基金會用一個全新的方式來表演，也感謝所有幕前幕後夥伴，讓年輕人有機會在專業條件下完成這一步。果實文教基金會會持續把這樣的教育帶到更多學校與社群，讓更多孩子透過創作認識自己。」

資深藝人張小燕說「我看見的是快樂跟青春，而是年輕人自己的語言。謝謝張艾嘉與團隊用行動支持藝術教育。」臺北流行音樂中心董事長黃韻玲欣賞完演出後表示「台詞就像是一種八部重唱的方式帶我進入沉浸式般的療癒。我從一個觀眾到後來變成了舞台上的學生，跟著起伏、找尋、疑惑、膽怯直到大口呼吸！在前往下個冒險的行程之前，感謝有如此充滿生命力的戲劇滋養。」

知名主持人曾國城也說「這齣戲就像梵谷的自畫像一樣，是獨一無二的，在台上看到十八個獨一無二的個體與靈魂，根本就是看到十八羅漢。覺得每個人都是自己生命中的舵手，很感謝張姐這次一個用了很特別的呈現方式，可以看到演員們最大的呈現跟發揮。」

知名演員與歌手李心潔表示「看完之後覺得很感動，覺得很多年輕人在尋找自己的時候，會有些迷茫或是覺得不被關心，如果有這樣的機會能夠讓他們發揮才華,會為他們的生命留下非常重要的一個記憶。」

全方位藝人的于子育也表示「很替這些演員們感到開心，能夠有一個舞台讓他們可以找到自己，很羨慕當年自己年輕的時候如果有這樣的機會，碰到果實文教基金會這樣的單位，是一件多麼幸運的事情。」

《梁祝的繼承者們之自畫像》延續基金會多年藝術教育所累積的方法論，將「如何面對自己」落實在排練日常。18位徵選自全華語地區的青少年果實成員，接受參與《梁祝》原創的港台兩地頂尖藝術家，包括舞蹈家伍宇烈、林薇薇、金曲音樂製作人陳建騏、知名創作與歌唱指導黃建為、知名音樂人阿超、表演指導時一修等人，進行超過一年的培訓，才能在這次演出中展現令人驚嘆的成果。