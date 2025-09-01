「金鐘60」超大咖藝術家寫的！臺北車站也是她題字…還有周杰倫MV

記者陳芊秀／綜合報導

第60屆金鐘獎將於 10/11、10/17、10/18 在台北流行音樂中心舉行廣播、節目類及戲劇類三場頒獎典禮，由三立電視承製。本屆金鐘獎主視覺融合現代與古典藝術，其中「金鐘60」題字深具氣魄，而它出自當代深具代表性、現年82歲的藝術家董陽孜。

▲「金鐘60」主視覺出自董陽孜題字。（圖／翻攝自臉書）

董陽孜於1942年出生於中國大陸上海，幼時隨家人移居到台灣，從小學接受嚴格的書法訓練，每天寫小楷200字、大楷100字，一直到考取北一女中，大學就讀國立台灣師範大學美術系，畢業後赴美國麻薩諸塞大學深造。她不僅奠定深厚的書法基礎，更擁有現代藝術的創作美感，從70年代就開始發展結合傳統藝術與現代的藝術創作，如今的她不願被稱書法家，而是結合文字與線條創作的藝術家。

▲董陽孜從小接受嚴格的書法訓練，每天寫小楷200字、大楷100字。（圖／資料照／誠品提供）

媒體曾形容「你一定看過她的字」！董陽孜的題字深植在台灣民眾的生活圈，包括台北市交通中心樞紐「臺北車站」，2010年起大廳高掛的就是她的題字，國際知名的「雲門舞集」，是她31歲寫下的字，金鐘名導曹瑞原翻拍白先勇小說的劇集《孽子》、《一把青》以及電影《孤戀花》，劇名題字也是董陽孜。還有香港名導王家衛作品《一代宗師》、紀錄片《看見台灣》，這些充滿力道的片名題字也是出自董陽孜。除了生活日常、電視電影，連周杰倫的音樂MV《蘭亭序》、《煙花易冷》也有董陽孜的字出現，讓整個影像作品更添藝術韻味。

▲「臺北車站」題字出自董陽孜。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲曹瑞原執導《孽子》《孤戀花》《一把青》劇名出自董陽孜題字。（圖／翻攝自臉書／一把青）



▲王家衛電影《一代宗師》片名由董陽孜題字。（圖／翻攝自網路）



▲周杰倫《蘭亭序》MV有董陽孜的書法字。（圖／翻攝自YouTube）



現年82歲的董陽孜以特邀藝術家為本屆金鐘題字，以揮灑自如的筆觸寫下「金鐘60」，據金鐘獎官方粉專透露，「6」的寫法有特殊涵意，造型上具有蛇的意象，呼應今年為蛇年，為迎接一甲子的金鐘獎再增亮點。

▲「金鐘60」主視覺分廣播類、節目類、戲劇類，「6」的造型呼應蛇年。（圖／翻攝自臉書）