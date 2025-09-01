ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
洪詩剩一個月就要生了！「這胎很奇怪」孕體出狀況：好早就開始痛

記者潘慧中／綜合報導

洪詩2023年和李運慶登記結婚後，隔年1月迎來女兒「哺哺」的誕生，沒想到事隔1年半又懷上二寶，讓夫妻倆又驚又喜。但目前懷孕8個多月的她，1日因為身體出現一些狀況，忍不住發文問：「有跟我一樣預產期在10月初的孕媽咪嗎？你們現在的身體狀況如何呢？」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩的預產期是10月初。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

洪詩透露，這一胎的身體狀況與以往大不相同，「從好早開始我就會恥骨痛，可是很奇怪，反而懷哺哺的時候，恥骨痛是到很後期而且不常發生。」她也提到，常覺得寶寶頂得很高，「坐姿稍微有點彎腰就不太舒服。」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩孕肚超大，但四肢依然纖細。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

除了恥骨痛，洪詩還出現其他孕期常見的不適感，「最近開始會太累時或走一走，就感覺肚子緊緊硬硬的。」她不諱言這次懷孕更辛苦，「應該說整體比起來，這胎比懷哺還累（還是是因為年紀？）但有大部分可能是因為還要顧哺，就顧不了自己了吧。」

▲▼洪詩。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

▲洪詩進入臨盆倒數的階段。（圖／翻攝自Instagram／angelhong）

對此，洪詩想向所有媽媽致敬：「我覺得懷孕本身就很辛苦了，同時還要照顧大寶的媽媽更是令人敬佩。」她也感謝另一半的陪伴，「幸好我還有隊友可以幫忙，自己一個人真的不知道該怎麼辦。媽媽們辛苦了。」

