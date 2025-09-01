快訊／AAA最後一波名單！「林俊傑確定來了」　41組大咖12月高雄見

記者田暐瑋／綜合報導

第10屆亞洲明星盛典（Asia Artist Awards 2025，簡稱AAA 2025）於12月6日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，1日公布最後一波陣容，除了YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等，壓軸最大咖嘉賓是JJ林俊傑，屆時也將登台獻唱。

AAA一連公布八波出演陣容，1日公開最後一波藝人名單，分別是IZ*ONE前成員YENA、BTS師弟團CORTIS、JYP新男團KickFlip、搖滾甜妹團QWER，以及JJ林俊傑，全部總共41組藝人將登上AAA舞台，而今日也將公布座位圖，讓粉絲興奮又期待。

▲AAA最後一波名單公布。（圖／翻攝自AAA IG）

本屆AAA正逢十週年，12月6日將舉辦頒獎典禮，由「AAA女王」張員瑛與連續2年奪下演員大賞的李俊昊擔任主持；12月7日則舉行嘉年華《AAA Festa》，邀來李濬榮、(G)I-DLE 舒華、CRAVITY Allen與Sui共同主持，預料將掀起粉絲朝聖熱潮。

這也是 AAA 首度移師台灣高雄舉辦，隨著IU與朴寶劍的確定加盟，勢必將帶動大批粉絲搶票，現場有望成為亞洲年底最盛大的娛樂嘉年華。