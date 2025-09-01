ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
范曉萱罕公開提大S！　唱對方作詞曲「帶她一起享受舞台」感動網

記者蔡宜芳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）在今年2月因肺炎於日本病逝，消息令許多演藝圈好友感到悲痛。而與她情同姊妹的范曉萱，31日到河北秦皇島參加音樂節時，特別提到將大S帶到了現場，一番話令觀眾都相當感動。

▲▼范曉萱罕公開提大S！唱對方作詞曲：帶她一起享受舞台。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛、范曉萱 Mavis）

▲大S和范曉萱是多年摯友。（圖／翻攝自Facebook／大S 徐熙媛、范曉萱 Mavis）

范曉萱31日在阿那亞蝦米音樂節上，演唱了由大S替她作詞的歌曲〈我要去哪裡〉。范曉萱在演唱前，特別說道：「我是一定想唱這首歌，因為我覺得在這麼心曠神怡的地方，我想要帶著這首歌的作詞者，跟我一起享受這個舞台。」引來台下一陣歡呼，畫面也讓網友感動表示「熙媛是多麼有才華啊」、「她在天上看著這個表演一定很喜歡」。

▲▼范曉萱罕公開提大S！唱對方作詞曲：帶她一起享受舞台。（圖／翻攝自微博）

▲▼范曉萱在音樂節上演唱大S作詞的歌。（圖／翻攝自微博）

▲▼范曉萱罕公開提大S！唱對方作詞曲：帶她一起享受舞台。（圖／翻攝自微博）

此前，范曉萱在大S離世後，一直保持低調，直到對方逝世百日時，才於社群發文表達對好友的思念。她坦言自己非常想念大S，也會帶著對方的善良、勇敢等優點，繼續好好生活，「延續妳的精神、令妳永生。身為妳的好姐妹，是我此生的幸運，妳的份我們幫妳活！」

▲▼范曉萱罕公開提大S！唱對方作詞曲：帶她一起享受舞台。（圖／翻攝自Facebook／范曉萱 Mavis）

▲范曉萱在大S逝世百日時曾發文。（圖／翻攝自Facebook／范曉萱 Mavis）

【誰的隱形胸罩掉在沙灘】小孩天真問：這是什麼貝殼啊？

