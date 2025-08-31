ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
虞書欣直播喊卡2天首露面
開學遇鬼月「一動作衰整年」
徐若瑄夢幻連動李多慧拍電影
H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本寫真女星macca擁有「天然H乳無罩女神」的封號，日前才來台參加一年一度「TRE台北國際成人展」的她 ，最近透過IG分享一段自己「無罩」在健身房跳舞的影片，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼macca無罩熱舞。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

▲▼macca無罩熱舞。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

▲▼macca無罩熱舞。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

透過macca分享的影片可見到，她上半身穿著一件粉色細肩帶背心，中央有綁帶設計，完美展現緊實的腹部線條及小蠻腰，沒穿內衣的她，胸前兩點形狀更是直接看光光。macca頭上戴著同色系的棒球帽，下半身則搭配一件低腰寬版牛仔褲，褲管上有大面積的刷破及抽鬚設計，為整體造型增加層次感，接著再隨著音樂擺動身體。

▲▼macca無罩熱舞。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

▲▼macca有「天然H乳無罩女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

▲▼macca無罩熱舞。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

火辣熱舞片曝光後不久，立刻吸引大批網友朝聖按讚，掀起不小討論。事實上，macca擁有一對傲人H奶，頻道專拍激凸搖奶、露出片，更有著「富士山Q奶」的封號。去年她來台出席AGA成人動漫展時曾坦言，確實有想過升級到I罩杯，但想採用物理方式幫助胸部「長大」，而非人工侵入式。

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照

舒華初體驗漢服超仙　笑：很容易拍出美照
伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」 恩利自曝「母胎單身23年」
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來

大牙：離婚不是丟臉的事　沒有愛了不知去哪把它找回來
王淨飯撒結束...一秒變臉

王淨飯撒結束...一秒變臉
安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身

安海瑟薇片場慘摔　高跟鞋斷裂..仍優雅起身
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！

連晨翔不會用刮鬍刀 劉品言現教：誰才是男人！
徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD

徐明浩號召粉絲「自印小卡」！ 「還沒被約談」：可能覺得有道理XD
J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)

J.Sheon一週4天練壯肌　黃宣現場秀二頭肌(?)
【是要冰多久啦】老婆瘋找手機3小時...老公開冰箱傻眼破案

