H級櫻花妹健身房無罩熱舞　「胸前兩點現形」畫面曝光

記者王靖淳／綜合報導

日本寫真女星macca擁有「天然H乳無罩女神」的封號，日前才來台參加一年一度「TRE台北國際成人展」的她 ，最近透過IG分享一段自己「無罩」在健身房跳舞的影片，畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲▼macca無罩熱舞。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過macca分享的影片可見到，她上半身穿著一件粉色細肩帶背心，中央有綁帶設計，完美展現緊實的腹部線條及小蠻腰，沒穿內衣的她，胸前兩點形狀更是直接看光光。macca頭上戴著同色系的棒球帽，下半身則搭配一件低腰寬版牛仔褲，褲管上有大面積的刷破及抽鬚設計，為整體造型增加層次感，接著再隨著音樂擺動身體。

▲▼macca有「天然H乳無罩女神」封號。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）

火辣熱舞片曝光後不久，立刻吸引大批網友朝聖按讚，掀起不小討論。事實上，macca擁有一對傲人H奶，頻道專拍激凸搖奶、露出片，更有著「富士山Q奶」的封號。去年她來台出席AGA成人動漫展時曾坦言，確實有想過升級到I罩杯，但想採用物理方式幫助胸部「長大」，而非人工侵入式。