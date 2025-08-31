虞書欣直播喊卡2天後首露面！　家族爭議纏身「真實狀態曝光」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星虞書欣近日捲入負面爭議，先是被控霸凌，又被挖出爸爸虞丕杰在被限定高消費期間，用現金購買奢侈品一事，連日來演變成社會關注的事件。她原定29日要為代言產品參加直播活動，卻突然喊卡，引發外界揣測，不過，虞書欣31日卻照舊為工作現身機場，狀態也掀起關注。

▲虞書欣近來深陷風波。（圖／翻攝自微博／虞書欣Esther）

虞書欣31日為了新戲《雙軌》的衍生綜藝節目，現身機場準備前往泰國。在流出的影片中，她身穿T恤搭配格子小短裙，雖然戴著口罩，但眼睛笑瞇瞇地向粉絲揮手、比臉頰愛心，看上去並不受近日風波的影響。而虞書欣在抵達泰國後，也正常投入拍攝，更親切地和前往接機的粉絲打招呼。

▲虞書欣出發前往泰國拍節目。（圖／翻攝自微博）

據悉，虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是大陸國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，爸爸虞丕杰名下擁有多家公司，曾被爆出合約糾紛，另外也有捲入借貸糾紛，借給他人3780萬人民幣，利息卻超過法定上限，疑似放高利貸，甚至連名下公司多次被列為失信被執行人，涉及金額數百萬元，部分輿論質疑，虞書欣爸爸和爺爺違法從事相關產業，可能涉及利益輸送或職務侵占。

對於網路上的爭議及傳聞，虞書欣的工作室在28日發出律師聲明，表示絕對不會放過造謠者，「所有帶有目的製造謠言的人都會承擔應有的法律責任。維權之路雖然漫長，但我們會堅持下去，絕不姑息。」

▲虞書欣到泰國錄節目。（圖／翻攝自微博）