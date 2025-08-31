私生飯道歉沒用！王鶴棣強硬開戰「絕不和解」　最慘下場出爐

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星王鶴棣昨日晚間遭女網友公開錄音，被爆是和女友吵架，音檔長達27分鐘，其工作室26日發聲明譴責私生飯行為，並交給司法處理，要求爆料網友公開道歉，且態度相當強硬，放話：「不接受任何形式的和解與調解！」

事件源於8月25日，一名自稱王鶴棣粉絲的網友在新疆某酒店門外，偷錄了一段長達27分鐘的私人對話內容，並稱是王鶴棣和女友爭執，工作室立刻將案件移交司法機關處理，隔日正式委託律師事務所提起訴訟，以侵犯隱私權、名譽權等多項人格權為由，對涉事用戶提出法律訴訟，並明確表態「不接受任何形式的和解與調解，面對一切不法行為，絕不姑息」的堅定立場。

▲王鶴棣拒絕和解。（圖／翻攝自王鶴棣微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

法律專家指出，此事件涉及多重違法行為，根據大陸相關法規，在酒店等私密空間進行竊聽錄音已違反當地《民法典》第1032條，且未經授權公開他人聲音資訊，還觸犯了《個人資訊保護法》，目前法院已受理立案，並要求微博配合提供侵權帳號的實名資訊，預計將在1至3個月內完成身份確認程序，若後續調查發現存在惡意剪輯或造謠行為，更可能升級為刑事責任追究。

▲王鶴棣拒絕和解。（圖／翻攝自王鶴棣微博）