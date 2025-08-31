廢材贅婿逆襲成短劇黑馬！　新一代男神穿越古代「賣手搖變首富」

記者黃庠棻／台北報導

近來短劇市場蓬勃發展，憑著節奏明快、多元題材，吸引大量觀眾，不少精品短劇製作規模不輸正劇，像是今年夏天殺出重圍的古裝短劇《賢婿》，由潘毅鴻、朱容君、范夢、辜芷芸領銜主演，講述現代社畜意外穿越至古代，成為不受待見的贅婿，不過他將現代的奶茶配方帶入古代，靠賣奶茶變成全城首富，更創辦報紙、攬英才，助公主縱橫朝堂，從外界認為的廢材贅婿，逆襲成當之無愧的「賢婿」。

▲《賢婿》潘毅鴻躍升新晉古裝男神。（圖／LINE TV提供）



《賢婿》開播後大受好評，被譽為今年短劇黑馬，飾演男主角「蕭寧」的潘毅鴻也一舉走紅，他劇中兼具少年感和沈穩氣場，行事雷厲風行，讓觀眾直呼「看蕭寧就像男生看甜妹一樣上頭」。潘鴻毅接受大陸媒體專訪，坦言短劇成績超乎預期，但比起「爆款」的標籤，被觀眾喜歡、認可更讓他開心。

▲《賢婿》潘毅鴻躍升新晉古裝男神。（圖／LINE TV提供）

潘毅鴻坦言飾演「蕭寧」一角讓人大呼過癮，直呼「首先劇本的創作很扎實，是這部劇成功的關鍵，導演也給演員極大的發揮空間，與導演的溝通中，也常常碰撞出意想不到的火花，這些即興創作，最後成為觀眾喜歡的橋段。」

▲《賢婿》潘毅鴻躍升新晉古裝男神。（圖／LINE TV提供）

拍戲前潘毅鴻也做足功課，為角色寫了一篇5000字的人物小傳，分析角色的前世和今生，梳理角色的行為邏輯「我必須完全理解角色，走進他的靈魂，才能理解每個眼神背後的故事，每句台詞深處的用意」，他也會研究市場上爆紅的口碑好劇，揣摩不同題材的表演方式「看劇時如果有被某個片段打動，就會思考這段表演為什麼能引起共鳴」。《賢婿》LINE TV全集上架免費追。

▲《賢婿》潘毅鴻躍升新晉古裝男神。（圖／LINE TV提供）

同樣在LINE TV熱播的古裝短劇《錦繡宅心》由新生代演員朱麗嵐、秦天宇領銜主演。講述姜家姐妹在新婚當日，雙雙帶著前世記憶重生，妹妹姜雨兒（穆樂恩飾）轎前強行換婚，妄想透過換婚逆襲人生，原本的嫡女姜雪瑩（朱麗嵐飾）上一世雖嫁得風光，卻被夫君屢屢背叛，生活飽受折磨。

▲《錦繡宅心》由朱麗嵐、秦天宇主演。（圖／LINE TV提供）

重生後，女姜雪瑩（朱麗嵐飾）決定為自己而活，劇中她智鬥心機小妾和妹妹，朝著主母之位邁進，與夫君陸君行（秦天宇飾）原本是表面夫妻，陸君行表面浪蕩，實則隱忍謀略的世子，兩人逐漸攜手揭穿宅門陰謀，從互相試探到惺惺相惜。

▲《錦繡宅心》穆樂恩飾演心機妹妹，重生後強迫姊姊換婚。（圖／LINE TV提供）

朱麗嵐以電影《水怪》榮獲「網際網路影視文娛盛典」年度網絡電影最佳女演員，曾參演古裝劇《沉香如屑》、《長月燼明》，出眾的外貌和氣質讓她獲封「神顏美人」，此次挑戰重生靈魂的角色，細膩演技深獲觀眾讚賞。

▲《錦繡宅心》由朱麗嵐、秦天宇主演。（圖／LINE TV提供）

《錦繡宅心》男主角秦天宇曾演出《榜上佳婿》、《寧安如夢》等作品，此次飾演外表紈絝、內心深情的雙面世子，與朱麗嵐組成全新「重生夫婦」，展開令人期待「盲盒式婚姻」。《錦繡宅心》全集上架，VIP搶先看。