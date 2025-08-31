ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
震撼彈！Jimin、宋多恩爆真的交往過　圈內人士揭內幕「時間點曝光」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）Jimin日前遭到網紅宋多恩爆出電梯談情影片，兩人自2022年瘋傳交往中，但始終沒有官方回應相關緋聞。怎料，如今連影片互動都被爆出，令粉絲震撼不已。HYBE維持一貫作風保持沈默，韓媒31日卻驚爆，其實Jimin與宋多恩確實曾是戀人關係，但早就分手了。

▲▼▲▼震撼彈！Jimin、宋多恩爆真的交往過　圈內人士揭內幕：影片是以前。（圖／翻攝自Jimin、宋多恩抖音、IG）

▲▼韓媒爆料「Jimin、宋多恩真的交往過」，但兩人現在已經分手。（圖／翻攝自Jimin、宋多恩IG）

▲▼韓媒爆料「Jimin、宋多恩真的交往過」，但兩人現在已經分手。（圖／翻攝自Jimin、宋多恩IG）

根據韓媒《Moneytoday》報導，Jimin確實在入伍前，短暫交往過宋多恩，但這段關係維持不久，已經在2023年起就斷掉，內文指出「兩人現在不是交往的關係」，而宋多恩所PO出的照片，全是過往兩人交往時的照片。

一名業界人士表示，「Jimin和宋多恩短暫交往過，宋多恩在社群上的影片照片大部分都是過去拍的。」還有另一位相關人士透露「不太確定兩人何時開始交往，但現在就沒交往了，而且2023年後Jimin不就去當兵了嗎？」間接表示兩人已經分手很久了。

▲宋多恩所上傳的影片、照片都是以前所拍攝，圈內人士酸她「不懂為何」。（圖／翻攝自Jimin、宋多恩抖音、IG）

▲宋多恩所上傳的影片、照片都是以前所拍攝，圈內人士酸她「不懂為何定期把以前照片影片上傳」。（圖／翻攝自宋多恩抖音）

據了解，宋多恩近期所上傳的部分照片，有些甚至是2021年所拍攝，相關人士受訪時還補了一句暗諷宋多恩「不懂她定期把以前的照片、影片上傳幹嘛」。對此，韓媒透過信箱傳訊給宋多恩，女方並未回覆。不過，宋多恩6月曾在直播暴走正面對決網友表示「就算你的偶像愛我，也不該是我被罵，又不是我先勾引的，我如果真的生氣起來，不知道會公開什麼」。

▲宋多恩其實數度與男方粉絲隔空對話過。（圖／翻攝自宋多恩IG）

▲宋多恩其實數度與男方粉絲隔空對話過。（圖／翻攝自宋多恩IG）

Jimin與宋多恩第一次爆出緋聞的時間點為2022年6月，當時女方在社群上傳的照片太多蛛絲馬跡藏著Jimin的痕跡，兩人穿著類似的衣服、拍攝照片背景相同、使用的碗也同款，使得粉絲抓出兩人的曖昧情，但公司從未正面回應過。

震撼彈！Jimin、宋多恩爆真的交往過　圈內人士揭內幕「時間點曝光」

【海鹽紅茶？】潛水時發現包裝完整的鋁箔包紅茶

