林襄被酸「跳舞不行、每次長不一樣」　釣出本人親回應

記者王靖淳／綜合報導

啦啦隊女神林襄以甜美外型及火辣身材，迅速累積超高人氣，但人紅是非多，她也時常成為酸民的攻擊對象。最近，她便透過Threads，親自回應了兩則來自網友對她外型及舞技的吐槽，完美展現了高EQ。

▲林襄。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

透過林襄回覆的留言可見到，有網友將矛頭指向她的外貌，意有所指地問道：「為啥每次你長得都不一樣？」另外，也有網友毫不留情地針對她的本業進行攻擊，留言寫下：「跳舞練了這麼久還是不行阿」，對她的表演能力提出質疑。為此，林襄並未選擇無視或動怒，反而親自回覆對方，以溫柔而堅定的態度表達自己的想法。

▲林襄被網友質疑每次都長不一樣。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）

面對網友對於外貌變化的質疑，林襄先是以星座來自剖，表示「雖然處女座的我，喜歡穩定踏實、單一不變的生活方式」，承認自己私下嚮往安穩，但她隨即話鋒一轉，自信地宣告：「但我也喜歡能展現各種樣貌的自己。」至於另一位網友吐槽她的舞技，林襄沒有多做辯解，也沒有與對方爭論，只以簡單的四個字：「繼續加油」，來回覆對方的質疑。

▲林襄被網友吐槽舞技差。（圖／翻攝自Threads／95_mizuki）



事實上，林襄27日才在IG上傳在球場辣舞的影片，坦言過去每次看到隊友們的直拍影片，總覺得大家的舞蹈表現都非常出色，讓她心情有些五味雜陳，「難免有點挫折，也讓我一度不太敢發……。」不過，林襄也強調自己一直保持認真態度，無論在生活或學習上都不斷累積成長，「回頭看和過去的自己相比，我真的每天都在進步。」