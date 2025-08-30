茵聲被住家管理員惹怒！　氣炸列2罪狀：還是你要繳管理費給我？

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber「這群人」中成員茵聲今（30）日晚間罕見在IG限動憤怒發文，以「有這樣的事嗎？？？」為題發文，列出自家社區管理員2大離譜又不專業的行徑，同時也痛批：「還是你要繳管理費給我？」

茵聲在文中抱怨，該名管理員平時講話常常沒什麼禮貌，總一副彼此是老朋友一樣的互動模式，讓她感到有些無奈。更誇張的是，有位朋友日前要拿東西給她，她已明確告知對方將物品放管理室即可，沒想到管理員在未通報她的情況下，竟擅自作主讓該名友人直接上樓，讓她當場傻眼，怒批：「你是我，你可以幫我決定？？？」

除了擅自放行訪客上樓之外，該名管理員的另一項行徑，更是讓茵聲感到匪夷所思。她透露，今天自己只是要去超商買個東西，沒想到管理員見狀後，直接掏20元給她，要她幫忙買個刀片，「也沒問我願不願意。」這種將住戶當作跑腿小妹的使喚態度，讓茵聲徹底暴怒，她無法理解地提出質疑：「什麼時候住戶還要跑腿了。」

在列舉了管理員的兩大離譜罪狀後，茵聲也忍不住對其工作態度提出批評，她憤怒地寫下：「為什麼有些人都不好好專業在自己工作上，分不清楚什麼該做，什麼不該做」，並坦言自己「真的超不爽！」顯見已忍無可忍。最後，茵聲更對管理員喊話：「還是你要繳管理費給我？」