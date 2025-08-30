賈玲又被說復胖5公斤！　專業鏡頭一比才知是被「光學畸變」害了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星賈玲因電影《熱辣滾燙》成功在短短8個月內減重約50公斤，身材變化自此之後備受網友關注。近日她現身品牌活動，卻意外因「上鏡胖十斤」再度衝上熱搜。原來，在現場同時有記者用專業攝影機和手機拍攝，結果畫面呈現出兩個截然不同的「賈玲」，手機鏡頭下的她比攝影機鏡頭裡顯得足足胖了一圈，引起不少誤會。

▲賈玲瘦下來後，多次被傳復胖。（圖／翻攝自微博）

活動當天，賈玲以短褲搭配T恤和外套登場，整體造型清爽有活力。然而當她受訪時，現場記者使用不同拍攝設備，無意間形成了「真假賈玲」的魔幻對比。專業攝影機鏡頭下，她的狀態看起來勻稱健康，但手機鏡頭拍出的畫面卻讓她臉部、手臂看起來更為「膨脹」，網友甚至誤以為她已經快速復胖，驚呼「反彈好快」、「怎麼又胖回來了？」後來才發現是鏡頭差異造成的視覺效果。

▲賈玲真實身材比鏡頭中瘦。（圖／翻攝自微博）

不少網友感嘆賈玲成了「光學畸變受害者」，驚覺鏡頭中的明星身材，很多時候可能都不真實，更有人直言「鏡頭對微胖體型太苛刻了」。專業人士對此解釋，手機廣角鏡頭容易橫向拉伸靠近邊緣的部位，例如臉或手臂，所以看起來會變胖，相對地，專業攝影機的長焦鏡頭能壓縮空間比例，更接近真實狀態，因此才會出現強烈反差。