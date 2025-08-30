三上悠亞被拍「0偽裝逛寧夏夜市」！一轉身…超兇身材現形 4.8萬人朝聖

記者潘慧中／綜合報導

日本人氣女神三上悠亞2023年8月宣布引退AV界，並積極朝海外發展，並把握工作空檔分享生活。沒想到，她29日無預警在社群網站上傳一系列在台北逛寧夏夜市的照片，至今已吸引4.8萬人朝聖按讚並扼腕地說：「好想巧遇啊！」

▲三上悠亞0偽裝逛寧夏夜市。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



照片中，可以看到三上悠亞穿著白色點點平口背心，細緻的蕾絲拼接更顯浪漫氣質，頸間再搭配一條長項鍊，拉出修長線條。她下半身搭配米色短褲，裙褲設計蓬蓬的像花苞一樣，增添少女感，也讓比例顯得更俏麗。

▲▼三上悠亞買了地瓜球。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



三上悠亞此行來台灣是為了工作，並且久違地逛了寧夏夜市，買了地瓜球來吃，還在巷子裡拍美照，全部都沒有戴帽子或口罩偽裝，態度相當親民。

▲三上悠亞在巷弄內拍美照。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）



值得一提的是，三上悠亞30日清晨6點多在Instagram限時動態上傳一張照片，是從車內往外拍攝的視角，前方是高速公路，太陽還未完全升起，「在台灣努力拍攝到早上，要去睡一下了，晚安。」

▲三上悠亞在台灣工作到30日清晨。（圖／翻攝自Instagram／yua_mikami）