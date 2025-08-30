AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！　典禮還有2波超強卡司

記者張筱涵／綜合報導

《亞洲明星盛典》（Asia Artist Awards，AAA）迎來10週年，今年除了頒獎典禮外，還有ACON音樂節，將於12月6、7日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，以下就讓《ETtoday星光雲》為各位整理相關資訊的懶人包。

AAA頒獎典禮

→ 時間與地點

→ 出席嘉賓

[廣告]請繼續往下閱讀...

→ 主持人

→ 售票資訊

ACON音樂節

→ 時間與地點

→ 出席嘉賓

→ 主持人

→ 售票資訊

高雄國家體育場（世運主場館）交通資訊

AAA頒獎典禮

● AAA頒獎典禮｜時間與地點

2025年12月6日（六），高雄國家體育場（世運主場館）

● AAA頒獎典禮｜出席嘉賓

．演員

IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚

．歌手／團體

RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS

※8月31日、9月1日將公布第七、八波陣容。

● AAA頒獎典禮｜主持人

張員瑛（IVE）、李俊昊

● AAA頒獎典禮｜售票資訊

時間：2025年9月6日，詳細時間未公布



售票平台：ibon、interpark global（NOL TICKET）

ACON音樂節

● ACON音樂節｜時間與地點

2025年12月7日（日），高雄國家體育場（世運主場館）

● ACON音樂節｜出席嘉賓

2025年9月2至4日陸續公布

● ACON音樂節｜主持人

李濬榮、(G)I-DLE 舒華、CRAVITY Allen、KiiiKiii Sui

● ACON音樂節｜售票資訊

時間：2025年9月13日，詳細時間未公布

售票平台：ibon、interpark global（NOL TICKET）



交通資訊

● 高鐵

搭乘至高鐵左營站，可轉乘高雄捷運紅線搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口

● 火車

搭乘火車到岡山車站、橋頭火車站、左營車站、高雄車站，皆可轉乘高雄捷運紅線到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口

● 捷運

搭乘紅線：搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口

搭乘橘線： 美麗島站 可轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口

搭乘綠線： 凹子底站 和 凱旋站 皆轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口

● 機場

小港機場即為紅線，可直達世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口