AAA高雄世運整理／陣容、售票、交通資訊一次看！ 典禮還有2波超強卡司
記者張筱涵／綜合報導
《亞洲明星盛典》（Asia Artist Awards，AAA）迎來10週年，今年除了頒獎典禮外，還有ACON音樂節，將於12月6、7日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，以下就讓《ETtoday星光雲》為各位整理相關資訊的懶人包。
→ 時間與地點
→ 出席嘉賓
→ 主持人
→ 售票資訊
2025年12月6日（六），高雄國家體育場（世運主場館）
．演員
IU（李知恩）、朴寶劍、李俊昊、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、李濬榮、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚
．歌手／團體
RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、KiiiKiii、MONSTA X、WOODZ（曹承衍）、ALLDAY PROJECT、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS
※8月31日、9月1日將公布第七、八波陣容。
張員瑛（IVE）、李俊昊
時間：2025年9月6日，詳細時間未公布
售票平台：ibon、interpark global（NOL TICKET）
2025年12月7日（日），高雄國家體育場（世運主場館）
2025年9月2至4日陸續公布
李濬榮、(G)I-DLE 舒華、CRAVITY Allen、KiiiKiii Sui
時間：2025年9月13日，詳細時間未公布
售票平台：ibon、interpark global（NOL TICKET）
● 高鐵
搭乘至高鐵左營站，可轉乘高雄捷運紅線搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口
● 火車
搭乘火車到岡山車站、橋頭火車站、左營車站、高雄車站，皆可轉乘高雄捷運紅線到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口
● 捷運
搭乘紅線：搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口
搭乘橘線：美麗島站可轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口
搭乘綠線：凹子底站和凱旋站皆轉乘紅線，搭到世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口
● 機場
小港機場即為紅線，可直達世運站（R17），走1號出口直行約10來分靠右可見場館入口
