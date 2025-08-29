舒華「古裝造型照」激美！江西初體驗漢服：終於圓夢了　韓網讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

南韓人氣女團i-dle的台灣成員葉舒華，以其直率個性和精緻五官收穫大批粉絲，近期趁著工作空檔走訪大陸江西景德鎮，並透過社群平台分享了一系列體驗漢服的古裝美照，空靈絕美的扮相引發網友暴動，她也興奮直呼：「終於圓我的夢了！」

▲舒華古裝造型激美。（圖／翻攝自舒華IG）



舒華27日在小紅書上傳了一支Vlog，記錄下她造訪景德鎮的過程，並分享了多張精心妝造的漢服寫真。照片中，她身穿一襲淡綠色系的飄逸漢服，梳起典雅的古式髮髻，並點綴著精緻的髮簪，手持薄紗團扇，漫步在古色古香的庭園中，完美化身為氣質脫俗的古典美人，仙氣十足的模樣驚豔全網。

▲舒華漢服初體驗。（圖／翻攝自舒華IG）



對於首次的漢服初體驗，舒華難掩興奮之情，在影片中開心表示：「我一直很期待可以體驗漢服，今天終於圓我的夢了！」她也透露，這次的造型非常正式講究，光是髮型就耗費了很長時間，「老師很努力站在椅子上幫我用」，才完成了這個精緻的古裝造型。

▲舒華古裝被讚宛如仙女。（圖／翻攝自舒華IG）



這系列「仙女下凡」般的美照曝光後，立刻引來粉絲洗版式的好評，認為舒華空靈的氣質完美駕馭了這套服裝，就連南韓網友也在論壇熱烈討論「水彩畫中的美人」、「遊戲廣告裡的仙女實體化」、「像仙女一樣」、「簡直是從畫裡走出來的」，意外掀起不小的討論度。

▲舒華分享Vlog。（圖／翻攝自舒華小紅書）