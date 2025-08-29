ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

唐綺陽認了微調
獨／《拳上》遭爆虧損太多停辦
蕭敬騰捐32萬助車禍小球員
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

虞書欣 孫安佐 孫鵬 狄鶯 薔薔 Angelababy 唐綺陽 蔡依林

閨密好友祝賀泰勒絲訂婚　但比不上「最佳前男友」

2009年泰勒絲（左）與泰勒洛納（右）曾短暫交往過，當時泰勒絲露出不想被拍到的表情。（東方IC）

圖文／鏡週刊

泰勒絲（Taylor Swift）宣佈她的訂婚消息後，演藝圈的閨密好友也紛紛獻上他們的祝福。

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）在Instagram上轉發了限時動態，然後附上愛心符號。席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也是轉發，並寫下「最好的朋友訂婚了」。

此外席琳娜戈梅茲翻出2009年，當時泰勒絲在推特上回覆席琳娜戈梅茲的推文，認為是神預言，因為泰勒絲寫著：「真愛還是會到來，那不是我們9歲時捏造出來的，我相信這一點，你也要相信。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2023年，泰勒絲（左起）、泰勒洛納、泰勒唐恩，因為三個人都叫泰勒，一起在〈I Can See You〉MV拍攝現場，重現經典的蜘蛛人迷因。（東方IC）

▲2023年，泰勒絲（左起）、泰勒洛納、泰勒唐恩，因為三個人都叫泰勒，一起在〈I Can See You〉MV拍攝現場，重現經典的蜘蛛人迷因。

歌手葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams），在個人於墨西哥的演唱會，特別停下來隔空向泰勒絲致意，「我覺得我們該向泰勒絲表達我們熱情的祝賀，她人不在這裡，但我們該祝福她。我覺得她今晚好像跟我們在一起。」

在2009年曾與泰勒絲短暫交往過的演員泰勒洛納（Taylor Lautner），則被認為是最大方的前男友，因為他也直接轉發了泰勒絲的照片，還做成了動態短片。粉絲都認為，泰勒絲的〈Back to December〉就是在講這段短暫的戀情，歌詞間透露了對於分手男方的無奈與歉意。兩人之後在2023年再次同台，一起演出泰勒絲重新灌錄版的〈I Can See You〉MV，同時泰勒絲也在演唱會上介紹泰勒洛納出場，接受全場歌迷的掌聲。

泰勒洛納2022年與妻子泰勒唐恩（Taylor Dome）結婚後，他笑說妻子告訴他，自己可能是唯一沒有被泰勒絲寫歌吐槽過的前男友，「我覺得這應該是好事。我很高興接受這個頭銜，絕無怨言。」


更多鏡週刊報導
連宣布訂婚都能創下紀錄　泰勒絲真的紅到無法擋
全球身價最高女星穿1萬元洋裝配巨鑽公布訂婚　泰勒絲的Ralph Lauren洋裝很可以買
泰勒絲新專輯還沒發　就先宣布訂婚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊泰勒絲

推薦閱讀

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

8/28 10:46

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　不藏了曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯

4小時前

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

3小時前

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

遭薔薔心碎開除！Song超狂薪資外洩「網全羨慕」　工作過失道歉了

19小時前

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

唐綺陽認了「找李進良微調」　揭決心變美原因：多大年紀都不嫌遲

12小時前

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」　狄鶯暴怒…他發聲明提告

17小時前

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

21小時前

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

Angelababy解封後首公開見粉絲！　強忍淚水比心暖送百杯奶茶

14小時前

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

虞書欣七夕直播活動突喊卡！廠商凌晨緊急發文…家族風波變社會事件

4小時前

天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！　揭44年前初登場真面目

天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！　揭44年前初登場真面目

17小時前

人氣女星閃電宣布懷孕結婚！老公是小8歲男團成員…捲女性糾紛停工

人氣女星閃電宣布懷孕結婚！老公是小8歲男團成員…捲女性糾紛停工

3小時前

孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」　心疼喊：謬論比道德綁架更病態

孫樂欣揭妻餵母乳實況「邊哭邊擠」　心疼喊：謬論比道德綁架更病態

11小時前

熱門影音

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
夫妻吵架胡宇威「認真發問」　陳庭妮笑場：吵不下去XD

夫妻吵架胡宇威「認真發問」　陳庭妮笑場：吵不下去XD
「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊

「大S小孩又不是妳生的」　馬筱梅直播遭酸秒變臉反擊
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD

Alan曝「年齡差壓力」：她像小孩 陳喬恩滿意點頭：忤逆我就死定XD
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
李現曬被路人偶遇反應　她超激動：真的是你!!

李現曬被路人偶遇反應　她超激動：真的是你!!
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

孫安佐遭爆想當《鬼滅》音柱擁3妻　還飛泰國找偽娘　竟是前任冒現任爆料！？

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

Stray Kids.IVE.RIIZE.LE SSERAFIM　準備降臨高雄！AAA陣容太華麗

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

正牌女友說話了！孫安佐「怒駁劈腿」　前任首回應抓包「別再穿我的衣服」

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

Janet堅持「不用3C育兒」：習慣就好　手機越晚接觸越好「不知會聯絡誰」

Janet堅持「不用3C育兒」：習慣就好　手機越晚接觸越好「不知會聯絡誰」

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

連千毅宣布提告「勾起你心中的惡」！　他表明絕不脫面具：會貫徹到底

看更多

【這隻絕對有純】哈士奇還沒到家就開拆　媽直接傻眼XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

《請回答1988》李世英砸1億韓幣整形！　隆胸A→D冒副作用：不後悔

19分鐘前30

緋聞男友是小8歲球星！　蔡尚樺七夕前喊話「盡情享受每一秒」

21分鐘前0

南韓天王觸法「安眠藥找人代領」道歉無效　醫師協會怒：徹底調查

23分鐘前0

閨密好友祝賀泰勒絲訂婚　但比不上「最佳前男友」

23分鐘前30

《黑澀會》米奇後悔「新手媽1堅持」　籲外人別說話：自己寶自己顧

1小時前30

SHINee鐘鉉15歲愛犬Roo離世！曾走失3天奇蹟尋回　粉絲哀悼引淚崩

1小時前33

狄鶯七夕曬凍齡微笑！　前一天震怒告重度毀謗…反擊搬出巴菲特

2小時前43

徐乃麟《全村的希望》13集完結「親回原因」！炎熱錄外景揭幕後辛酸

3小時前32

快訊／AAA第五波4團陣容！　爆紅混聲團＋逆行榜單音源王都來了

3小時前0

人氣女星閃電宣布懷孕結婚！老公是小8歲男團成員…捲女性糾紛停工

讀者迴響

熱門新聞

  1. 虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬
    8/28 10:46228
  2. 蔡依林再曝「荷爾蒙飲食」：超喜歡吃白飯
    4小時前46
  3. 快訊／AAA第五波4團陣容！
    3小時前62
  4. Song超狂薪資外洩「網全羨慕」
    19小時前186
  5. 唐綺陽認了「找李進良微調」揭決心變美原因
    12小時前105
  6. 孫安佐現任爆料「孫鵬買房給緋聞女星」他發聲明提告
    17小時前3826
  7. 王思佳憔悴現身「憶10年情」
    21小時前61
  8. Angelababy解封後首公開見粉絲！強忍淚水比心
    14小時前43
  9. 虞書欣七夕直播活動突喊卡！　廠商凌晨緊急發文
    4小時前42
  10. 天后級歌手「隱身觀眾席來看江蕙」！
    17小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合