閨密好友祝賀泰勒絲訂婚　但比不上「最佳前男友」

泰勒絲（Taylor Swift）宣佈她的訂婚消息後，演藝圈的閨密好友也紛紛獻上他們的祝福。

莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）在Instagram上轉發了限時動態，然後附上愛心符號。席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）也是轉發，並寫下「最好的朋友訂婚了」。

此外席琳娜戈梅茲翻出2009年，當時泰勒絲在推特上回覆席琳娜戈梅茲的推文，認為是神預言，因為泰勒絲寫著：「真愛還是會到來，那不是我們9歲時捏造出來的，我相信這一點，你也要相信。」

▲2023年，泰勒絲（左起）、泰勒洛納、泰勒唐恩，因為三個人都叫泰勒，一起在〈I Can See You〉MV拍攝現場，重現經典的蜘蛛人迷因。

歌手葛蕾西亞伯拉罕（Gracie Abrams），在個人於墨西哥的演唱會，特別停下來隔空向泰勒絲致意，「我覺得我們該向泰勒絲表達我們熱情的祝賀，她人不在這裡，但我們該祝福她。我覺得她今晚好像跟我們在一起。」

在2009年曾與泰勒絲短暫交往過的演員泰勒洛納（Taylor Lautner），則被認為是最大方的前男友，因為他也直接轉發了泰勒絲的照片，還做成了動態短片。粉絲都認為，泰勒絲的〈Back to December〉就是在講這段短暫的戀情，歌詞間透露了對於分手男方的無奈與歉意。兩人之後在2023年再次同台，一起演出泰勒絲重新灌錄版的〈I Can See You〉MV，同時泰勒絲也在演唱會上介紹泰勒洛納出場，接受全場歌迷的掌聲。

泰勒洛納2022年與妻子泰勒唐恩（Taylor Dome）結婚後，他笑說妻子告訴他，自己可能是唯一沒有被泰勒絲寫歌吐槽過的前男友，「我覺得這應該是好事。我很高興接受這個頭銜，絕無怨言。」



