南韓天王觸法「安眠藥找人代領」道歉無效　醫師協會怒：徹底調查

南韓天王歌手PSY（本名朴載相，48歲）近日因涉嫌違反醫療法，被警方調查。他自2022年起，曾多次未經面對面診療，便在首爾某大學醫院取得精神管制藥品「安眠藥」處方，並由經紀人代為領取。此舉惹怒大韓醫師協會，該協會於28日為外發聲要求「必須徹底調查」。

▲PSY觸法安眠藥找人代領，醫師協會痛批要求「徹底調查」。（圖／翻攝自PSY IG）



PSY認了找人「代領」安眠藥，緊急透過經紀公司P NATION道歉：「代領安眠藥是明明白白地過錯與失察，很抱歉。」但並未消除大眾的負面聲浪，大韓醫師協會於28日針對此事作出回應，「相關單位必須徹底調查並嚴格執法」。

▲PSY找人代領精神藥物遭到調查。（圖／翻攝自PSY IG）



大韓醫師協會強調「精神藥物很容易造成依賴性與成癮性，必須要進行面對面的診斷直接向患者本人開立處方簽，如果違反這項行為，會危害到國民的健康，更動搖醫療體制在社會上的信賴，這是很嚴重的案例。」

為了防止類似案件再度發生，大韓醫師協會認為要透過政府、國會等協力合作強化制度的改善，「隨著線上視訊治療的遠距醫療形式逐漸壯大，包含精神藥物等專門性的藥物必須有更加慎重討論的制度。」