女強人「剩半個子宮」意外懷孕　劉若英合體薛仕凌…新片卡司超強

記者黃庠棻／台北報導

由劉若英、薛仕凌主演的電影《我們意外的勇氣》將於10月23日在台灣正式上映，這也是知名廣告與MV導演游紹翔首次執導的劇情長片，除了劉若英、薛仕凌之外，卡司更網羅了年輕世代演員大霈、鍾承翰、吳念軒，以及實力派演員卜學亮、周丹薇和傅雷等人參與演出。

▲《我們意外的勇氣》由劉若英、薛仕凌主演。（圖／壹壹喜喜電影有限公司）

延續上集預告留下的懸念，《我們意外的勇氣》選在七夕情人節前夕釋出最新下集預告，格外呼應電影中「愛與抉擇」的核心主題。片中，愛情長跑多年的劉若英與薛仕凌，因一場意外懷孕而面臨巨大衝擊。在職場上盡力拼搏的女強人，因為生命的來臨，必須在事業與家庭間做出艱難抉擇。

劉若英細膩演繹只剩下半個子宮卻必須勇敢面對新生命的女性掙扎，而薛仕凌則以收斂卻飽含情感的表演，展現男性角色在愛與責任間的糾結。兩人首度於大銀幕合作，卻展現出極高默契，情感張力讓人屏息。

在最新預告中，劉若英以細膩演技展現女強人因意外而面臨抉擇的掙扎，她也傳達出自己在接演《我們意外的勇氣》的想法「可能結不結婚都會後悔，生不生小孩也都可能會後悔，但一旦做了選擇，就要成為一個不後悔的人，更何況小孩是一個生命。」這番話更呼應了角色的核心精神。

與劉若英首次合作的薛仕凌，則以內斂卻飽含情感的演出，描繪男性角色在愛與責任間的矛盾糾結。兩人首度於大銀幕交手，展現出高度默契與張力。劉若英更分享，現實生活裡她同樣在夢想與家庭間尋找平衡，因為陪伴孩子會帶來療癒，而工作則讓她獲得支撐，也能把更多生活經驗分享給孩子。

《我們意外的勇氣》故事改編自真實事件，加上深刻情感與實力卡司，讓觀眾更加期待。隨著最新預告釋出，劉若英與薛仕凌的精采對戲，勢將成為今年最受矚目的影壇焦點。