御用化妝師今火化入殮！王思佳憔悴現身「憶10年情」　淚崩送別好友

記者孟育民／台北報導

知名明星化妝師吳阿志（本名吳志竑）於23日因心肺衰竭在家裡離世，突如其來的消息震驚演藝圈。他今（28日）遺體火化入殮，並開放親友做最後的道別，與他合作過的藝人拐拐、王思佳、小賴、邱鋒澤都到場哀悼，氣氛哀傷，王思佳眼淚沒停過、邊走邊哭，受訪時甚至一度難過到講不出話，希望大家能平安健康。

▲王思佳憔悴現身道別好友。（圖／記者孟育民攝、翻攝自王思佳臉書）

王思佳和吳阿志合作近十年，人生每個重要時刻都有他的陪伴，包括婚禮、母嬰雜誌拍攝 、代言、生日等等，兩人上周才見面，沒想到就此天人永隔。王思佳今天趁工作空檔來送別好友，痛哭表示：「他是我生命當中很重要的家人跟工作夥伴，所以很突然...，他是非常認真工作的人，我都很能放心把細節交給他，希望大家都能健康平安，謝謝。」

▲小賴、邱鋒澤。（圖／記者孟育民攝）

除了王思佳到場，小賴和邱鋒澤也一路跟到儀式最後，邱鋒澤眼睛明顯紅腫，斗大的淚珠哭濕了口罩，而小賴更難過到無法講話，婉拒接受訪問，結束後更在會場外和王思佳擁抱，好友們齊聚訴說心中思念，畫面令人不捨。

▲王思佳擁抱小賴。（圖／記者孟育民攝）

吳阿志的入殮火化追思於28日下午1點在台北市懷愛館景仰樓B2真愛室5舉行，現場不設瞻仰遺容，僅提供獻花祝福。後續家人會依照遺願將他帶回台南，於9月6日上午10點在台南仁德紀念園區環保葬專區舉行樹葬儀式，並開放親友參加，家屬也特別感謝各界的關心。

