串流收視週榜／許凱《子夜歸》奪冠！4寶藏作品流量強…觀眾追到當機

記者陳芊秀／綜合報導

暑假即將邁入尾聲，8月下旬仍有多部強檔作品開播，加上熱播中的戲劇、動畫、電影，讓喜愛追劇的觀眾徹底忙翻！而台灣各家串流平台中，有幾部影視作品排行好到令人驚訝，《ETtoday星光雲》帶來最新一週串流收視排行，同時為大家介紹4部寶藏必追作品。

《暴君的廚師》米其林三星主廚穿越遇暴君

▲《暴君的廚師》開播收視衝全球第一。（圖／翻攝自韓網）

南韓人氣女星潤娥主演新劇《暴君的廚師》，戲裡飾演米其林三星法式料理主廚「延志永」，因緣際會穿越到朝鮮時代，意外被召進宮，為舌頭敏銳的國王「燕熙君」做料理。該劇改編自朴國宰創作的韓國網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，儘管開播被抓包劇中漢字寫錯，但短短播出兩集，在Netflix全球41個國家奪下排行第一，登上全球熱門節目排行日榜第一，成績相當驚人，而且隨即衝上台灣週排行熱門第4名，成為追劇觀眾首選。

動畫版《凡人修仙傳》追到當機

▲大陸動畫《凡人修仙傳4》忠實動漫迷眾多。（圖／MyVideo提供）

繼大陸男星楊洋主演《凡人修仙傳》在Netflix奪下排行第一，同時動畫版《凡人修仙傳》在台灣也越來越受關注。《凡人修仙傳》是大陸近年相當熱門的動漫，描述窮小子韓立踏上修仙之路的過程，原著小說長達771萬字，自2020年開始推出動畫，動畫以真人CG形式製作，用動態捕捉技術完成，8月16日動畫劇情上演「韓立結嬰」，線上人數突破43萬導致平台當機。台灣串流MyVideo、Hami Video《凡人修仙傳4》也在熱門前10名，追看粉絲激增。

《子夜歸》人妖對立下的愛情

▲《子夜歸》將展開婚後劇情。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

《子夜歸》改編自扶華的小說《梅夫人寵夫日常》，劇版由許凱、田曦薇主演，描述首都長安隱藏妖市，也出現許多離奇事件，男女主角隱藏真正身分相遇相愛，但真實身分又將讓兩人命運出現對立。許凱在劇中飾演玄鑒司司使，隱藏捉妖師的高強身分，戲外收到自稱前女友的許荔莎爆料隱私，引發陸網輿論風波，劇集雖然受爆料消息衝擊，死忠劇粉仍持續關注劇情發展，台灣由Disney+獨家播出，多日超越全球熱門影集《異形：地球》登上台灣榜第一。劇集進入後半段，男女主角將展開婚後生活，感情戲更升級，也是觀眾最期待的橋段。

全球都在看《異形：地球》

▲《異形：地球》是Disney+全球收視第一的影集。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

《異形：地球》是1979年電影《異形》的前傳故事，時間設定在電影事件發生的2年前，故事描述2120年，神秘太空船墜落地球後，特遣隊發現了致命威脅，監製是打造電影《異形》的雷利史考特，編劇導演是《變種軍團》的諾亞霍利。本劇砸下1億美金拍攝，結合驚悚科技兩大元素，據外媒報導，影集上線6天觀看人次超過920萬，爛番茄評分高達93%，同時席捲全球超過50個國家排行第一，連霸多日台灣熱門榜第一，近期被陸劇《子夜歸》趕上，競爭激烈。

【台灣9串流平台收視】

Disney+／《子夜歸》《異形地球》爭冠

▲《子夜歸》劇情大躍進超越《異形地球》多日拿下熱門日榜第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／新劇《金子般我的明星》第2

▲friDay影音收視週榜（8/18-8/24）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《凡人修仙傳4》新進榜第5名

▲Hami Video收視週榜（8/18-8/24）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／楊冪現象級大作《生萬物》第2

▲iQIYI收視週榜（8/18-8/24）。（圖／iQIYI提供）



KKTV／《鬼滅之刃柱訓練篇》衝到第4

▲KKTV收視週榜（8/18-8/24）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《鬼滅之刃》4季全進榜

▲LINE TV收視週榜（8/18-8/24）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《凡人修仙傳4》衝上第4名

▲MyVideo收視週榜（8/18-8/24）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《暴君的廚師》才2集登週榜第4

▲Netflix收視週榜（8/18-8/24）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》霸榜第一

▲公視+收視週榜（8/18-8/24）。（圖／公視+提供）