金鐘主持人才罹扁桃腺癌抗癌成功　「人中又長異物」檢查結果出爐

記者蔡琛儀／台北報導

金鐘主持人陳凱倫三年前罹患扁桃腺癌，甚至擴散到淋巴，經歷兩次大手術，險些失去最心愛的嗓音，靠著調整飲食、規律運動與良好生活習慣戰勝病魔，他感性表示：「能活下來，還能唱歌，對我來說是上天的恩典。」並引用哈佛研究指出「唱歌是最快樂的行為」，希望用歌聲把健康與喜悅唱進大家心裡。

▲陳凱倫積極做公益。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

由於他術後仍需每3個月回診做斷層掃描，日前發現人中鼓起一顆異物，讓他嚇出一身冷汗，因為過去脖子出現類似症狀，最後被診斷是癌症，他不敢大意，所幸檢查結果顯示一切正常，只是壓力過大導致上火，虛驚一場。他坦言之所以分享這段心情，是希望歌迷與親朋好友放心，自己狀況良好，並會持續追蹤檢查，絕不會拿身體開玩笑，「我不是不要命的人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他近日攜手「台北市777銀髮族協會」共同主辦「金曲傳愛-壯世代公益演唱會」，除了他和馬妞搭檔主持，並邀金燕、張琴、楊懷民、金佩姍、大百合及劉明珠帶來90分鐘的懷念金曲時光，陳凱倫透露，康復後每次主持活動都要花上大把精力，經紀人妻子更笑言「做一場躺三天」，原本半年未再接主持工作，但因赴新加坡為湯蘭花、凌峰跨刀表演狀態良好，他才重拾信心，親力親為籌備這場公益演唱會。

▲▼陳凱倫號召楊懷民、金燕、金佩姍與張琴、大百合公益獻唱。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

這場「金曲傳愛」演唱會對他而言，不只是舞台演出，更是「重生」與「回饋」的具體行動，希望用真誠歌聲陪伴銀髮族，將愛化為最溫暖的傳遞。演唱會9月13日舉行，免費索票方式可洽「台北777銀髮族協會」。