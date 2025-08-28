金鐘主持人才罹扁桃腺癌抗癌成功　「人中又長異物」檢查結果出爐

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！公開求助
「幫夫運最強」星座Top 3
春風聽張景嵐情變秒傳訊息
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

薔薔 Song 孫安佐 孫鵬 狄鶯 張景嵐 春風 魚乾

陳凱倫罹扁桃腺癌抗癌成功　「人中又長異物」檢查結果出爐

記者蔡琛儀／台北報導

金鐘主持人陳凱倫三年前罹患扁桃腺癌，甚至擴散到淋巴，經歷兩次大手術，險些失去最心愛的嗓音，靠著調整飲食、規律運動與良好生活習慣戰勝病魔，他感性表示：「能活下來，還能唱歌，對我來說是上天的恩典。」並引用哈佛研究指出「唱歌是最快樂的行為」，希望用歌聲把健康與喜悅唱進大家心裡。

▲▼陳凱倫號召楊懷民、金燕、金佩姍與張琴為金曲傳愛公益演唱會宣傳。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

▲陳凱倫積極做公益。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

由於他術後仍需每3個月回診做斷層掃描，日前發現人中鼓起一顆異物，讓他嚇出一身冷汗，因為過去脖子出現類似症狀，最後被診斷是癌症，他不敢大意，所幸檢查結果顯示一切正常，只是壓力過大導致上火，虛驚一場。他坦言之所以分享這段心情，是希望歌迷與親朋好友放心，自己狀況良好，並會持續追蹤檢查，絕不會拿身體開玩笑，「我不是不要命的人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他近日攜手「台北市777銀髮族協會」共同主辦「金曲傳愛-壯世代公益演唱會」，除了他和馬妞搭檔主持，並邀金燕、張琴、楊懷民、金佩姍、大百合及劉明珠帶來90分鐘的懷念金曲時光，陳凱倫透露，康復後每次主持活動都要花上大把精力，經紀人妻子更笑言「做一場躺三天」，原本半年未再接主持工作，但因赴新加坡為湯蘭花、凌峰跨刀表演狀態良好，他才重拾信心，親力親為籌備這場公益演唱會。

▲▼陳凱倫號召楊懷民、金燕、金佩姍與張琴為金曲傳愛公益演唱會宣傳。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

▲▼陳凱倫號召楊懷民、金燕、金佩姍與張琴、大百合公益獻唱。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

▲▼大百合。（圖／陳凱倫影視工作室提供）

這場「金曲傳愛」演唱會對他而言，不只是舞台演出，更是「重生」與「回饋」的具體行動，希望用真誠歌聲陪伴銀髮族，將愛化為最溫暖的傳遞。演唱會9月13日舉行，免費索票方式可洽「台北777銀髮族協會」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

陳凱倫

推薦閱讀

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇…狄鶯拿高爾夫球桿痛打

7小時前

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬　證據片外洩：最慘坐牢7年

3小時前

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤：感謝三年來的緣分

16小時前

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

薔薔露面哭了！證實資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭抹黑內幕曝光

17小時前

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉

3小時前

快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

快訊／快買高雄車票！AAA第四波陣容　4最夯男女團都來了

5小時前

24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

24歲陸劇女演員確診胃癌！拍戲趕進度「無視黑便」片場吐血送急診

7小時前

孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

4小時前

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

正牌女友說話了！孫安佐變臉「怒駁劈腿」　踢爆阿乃私下對話開戰

14小時前

YTR魚乾罕見解放比基尼！　「真實身材入鏡」2.3萬人讚爆

YTR魚乾罕見解放比基尼！　「真實身材入鏡」2.3萬人讚爆

17小時前

曾救成龍一命卻遭開除反目！　段偉倫驚傳逝世享壽67歲…死因曝光

曾救成龍一命卻遭開除反目！　段偉倫驚傳逝世享壽67歲…死因曝光

5小時前

江蕙開唱...費玉清再度出手！「超催淚1舉動」見證神仙友情

江蕙開唱...費玉清再度出手！「超催淚1舉動」見證神仙友情

8/26 20:21

熱門影音

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD

蔡依林養生作息「九點半上床」！ 許願演唱會辦在下午兩點XD
JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD

JYP一頂胯就被切鏡頭 網讚導播「真貼心」XD
不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好

恩利跟妹妹小米粒合唱　差14歲感情超好
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD

李千娜再遇「6年前運將」！ 他載3次都沒認出本尊XD
哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸

哈林庾澄慶和兒子合唱！　恩利：好聽到想叫爸爸
AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」

AV女優佐山愛拍完引退作　落淚曝「堅持18年心聲」
韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻

韓團YOUNITE巴西公演　成員恩湖遭女粉試圖強吻
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

家寧開戰Andy！爆「抓姦在床」　經紀人火速駁斥：非當事人

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

薔薔證實資遣Song：沒虧欠任何人　親揭原因「我絕對不是無情的人」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

恭喜！泰勒絲宣布情定球星男友！　「你的英文老師和體育老師要結婚囉」

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蹦闆遭疑割韭菜「二手賣比官網貴」　親上火線反擊：買不起又要嘴

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

42歲湘瑩新婚「拿掉避孕器」拚做人　衰捲醉歐運將被重提..無奈：過這麼久了

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

網紅安哥認家暴女友「三鞠躬道歉」　「不知塔位在哪」4度喊話：讓我去看她..

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

BTS V穿「7號」為道奇隊開球　擁抱大谷翔平...畫面太好看

看更多

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前10

《玩很大》播11年「首度破例」！錄影現場照揭密：一切都是達達說了算

29分鐘前10

許允樂絕美海上約會李玉璽！　甜蜜對拍「全套情侶裝」

29分鐘前0

王瞳為救臥底男友「身中一刀」肩膀都是血　雙腿瘀青敬業畫面曝光

38分鐘前0

《鬼滅》哪個角色最熱門？　最帥主唱曝「他周邊超難買」：全被搶光

48分鐘前10

瑤瑤「衣服正反面全是洞」！透視超兇上圍 一轉身…真實體態被看光

1小時前0

金鐘主持人才罹扁桃腺癌抗癌成功　「人中又長異物」檢查結果出爐

1小時前1

楊祐寧腳踏兩條船「出軌邵雨薇」　新台劇《人浮於愛》海報曝光

1小時前0

賈永婕上任101好友力挺　郁方噴500萬拚VVIP

1小時前0

安海瑟薇拍片爆意外！「踩空摔下樓梯」高跟鞋斷裂噴飛　驚險影片瘋傳

1小時前0

台八女神陳珮騏48歲生日！許願「沒提男人」告白謝承均：有你就夠

讀者迴響

熱門新聞

  1. 孫安佐女友爆猛料！孫鵬買房給緋聞女星林筱薇
    7小時前4234
  2. 虞書欣「現金買名牌」恐塌房！7天掉粉72萬
    3小時前123
  3. 遭薔薔開除IG被洗版！　Song發聲喊冤
    16小時前1811
  4. 薔薔露面哭了！資遣Song「心碎列4大罪狀」　遭對方抹黑內幕曝光
    17小時前246
  5. 承認騙人！H級AV女優沒死　現身道歉
    3小時前2610
  6. 快訊／AAA第四波陣容！4最夯男女團都來了
    5小時前84
  7. 24歲陸劇女演員確診胃癌！　片場吐血送急診
    7小時前64
  8. 孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應
    4小時前1623
  9. 孫安佐怒駁劈腿「沒完沒了」　他公開前任對話開戰
    14小時前147
  10. YTR魚乾罕見解放比基尼！　「真實身材入鏡」
    17小時前181
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合