賈永婕上任101好友力挺　郁方噴500萬拚VVIP

葉文正／台北報導

今天是台北101週年慶暨 World Masterpiece珠寶腕錶大賞開幕記者會，董事長賈永婕現場申親自主持大局外，還請來好友郁方，郁方透露，賈永婕上任第一天，她就消費101萬元，成為101的VIP，但目前正努力要衝到500萬，希望能在今年成為VVIP，到88樓享受更高等級的待遇。

▲台北101週年慶暨 World Masterpiece珠寶腕錶記者會-賈永婕(左)與郁方。（圖／記者周宸亘攝）

郁方透露，在賈永婕上任時，共刷了101萬，「除了兒子剛好把家裡電視打破，老公又訂了錶也到貨，就達到業績。今天郁方帶上積家的三百多玫瑰金腕表，耳環是婆婆送的6克拉鑽飾，我們的目標要進階版要道88樓VVIP室，要年消費5百萬，從6樓爬到88樓，得年消費500萬元，還要去賈永婕的婚紗店拍全家福，簡單拍留念，因為長子澤澤要出國念書了。」

▲賈永婕把今年周年慶視為血淋淋的成績單。（圖／記者周宸亘攝）

郁方也笑說：「謝謝永婕阿姨要請大兒子吃飯，澤澤下個月就要出發，要念生物系，申請到的UCSD大學是全美前三名，但賈董覺得有點訝異，一路以來看到這孩子的努力，媽媽表面上放輕鬆，實際上媽媽做好多工，當媽媽真的不容易。」。郁方說女兒小六剛畢業，但是爸爸不讓她出國，日前還打包他女兒做的點心，說永婕阿姨全部給你吃，永婕阿姨則翻白眼吃掉一顆丸子。

▲賈永婕跟郁方是多年好友。（圖／記者周宸亘攝）

賈永婕則說上任一年多來，去年周年慶業績可以算她的也可以說不是，「今年對我而言就是血淋淋的成績單，要不斷超越前面的業績跟紀錄最難，也有深耕VIP等級的客戶，今天身上戴的都是寶格麗的彩鑽系列，由品牌提供，整組價值約5百萬左。看到蔡依林準時晚上九點半睡覺的新聞，賈永婕也笑說，「我沒有辦法九點半睡覺，真的好厲害，我都是十二點爬上床，划手機滑到一點才睡。至於喝水這件事，我目標是4千CC，以蔡依林的身高喝兩千的話，賈董當然要喝四千。

賈永婕也說政務繁忙，「老實說比較少運動，但是還是會，現在跟老公打匹克球，比較沒有那麼激烈，就休閒一點。」

至於老友小S被傳要復出，賈永婕則說：「看她吧，不用這樣呼籲她，我隨時可以跟她聊，不要再給她壓力，小S還需要一段時間。」