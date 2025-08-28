父欠巨額賭債！KID認遭債主威脅「年少打拼還錢」　罕揭家庭黑暗過往

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》本周邀請男星KID（林柏昇）擔任來賓，拜訪船員夫妻小李與羅穎一家，分享婚姻與家庭角色的轉變。KID在餐桌上聊起受訪家庭的海上生活，KID笑說以前的自己可以隨時跟著出海體驗，但現在就沒辦法，他表示：「現在其實會想家欸！以前我小時候的願望就是一直出外景、到處跑、到處出國，可是現在有老婆小孩之後，就會變得很想要待在家裡。」

▲KID擔任《誰來晚餐16》來賓拜訪船員夫妻一家。（圖／公視提供）



談到生活重心，KID 透露已從過去「四海為家」的外景生活，轉為渴望陪伴家人。他在三年前與太太 Rita 結婚，如今育有兩個孩子木木與朵朵。他直言：「生完小孩之後，變得更加感性；以前什麼都不怕，現在真的很怕死，因為有責任要顧。」節目中他也回憶起當初曲折的求子歷程，夫妻因檢查出婦科問題，最終選擇做試管嬰兒。過程中太太必須在精準時間自行施打排卵針，讓KID既心疼又感謝太太的獨立與堅強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲KID當了爸心態轉變。（圖／公視提供）



除了婚姻生活，KID 也談到與原生家庭的關係。年少時因父親欠下賭債，他必須早早工作幫忙還債，甚至曾被債主威脅。他感慨道：「大家以為我很厲害、好像賺很多錢，但其實我都是在還債。」如今父子關係逐漸修復，讓他最感動的是父親默默支持，從不缺席地收看自己上過的每個節目。

▲KID替爸還賭債。（圖／公視提供）



走過試管求子、還債壓力，如今 KID 珍惜得來不易的家庭時光，他感性表示：「我現在40幾歲了，前面30年的人生，都在為能不能活下來而奮鬥，嚴格講起來我真正在享受生活只有後面這10年。接下來我想跟我老婆好好享受人生，花更多時間照顧自己，這樣就夠了。」