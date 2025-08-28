ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
鄭佩佩兒媳乳腺癌惡化！公開求助
「幫夫運最強」星座Top 3
春風聽張景嵐情變秒傳訊息
孫安佐超辣前女友「罕見解禁IG」首回應！抓包他衣藏玄機：3年了

記者潘慧中／綜合報導

孫安佐前陣子認愛上班族女友，27日卻被週刊爆料，一位自稱是被狄鶯認證的現任女友「J小姐」指控他慣性劈腿之外，還到處傳性暗示私訊給網美，甚至死心踏地想求和前女友阿乃。雖然他當晚現身澄清，但也隨即被前任反擊了。

▲▼阿乃。（圖／翻攝自Instagram／22.maji）

▲阿乃首度回應。（圖／翻攝自Instagram／22.maji）

向來禁止媒體轉載Instagram內容的阿乃，28日難得在限時動態直言「此篇歡迎記者截圖分享」，原因是她認為無論被如何抹黑都沒關係，「但請不要穿我的衣服來拍澄清影片」，指的就是孫安佐27日在影片裡所穿的藍色帽T。

▲阿乃指控孫安佐27日在影片中穿的是她的衣服。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

阿乃上傳自己過去穿藍色帽T的自拍照，隔空喊話孫安佐，「尤其過了3年，能不能別再穿我衣服了謝謝，真的很奇怪。」關於前男友所回應的一切，她則表示：「我實在不知道說什麼，但請別再穿我的衣服好嗎？」

事實上面對週刊爆料，孫安佐澄清，報導有很多是不實內容，尤其現任女友優尼醬不可能做出這種事，「她對我的家裡狀況，幾乎都一無所知，而且我女友幾乎都在我旁邊，所以請大家不要再亂報了，這樣鬧下去真的沒完沒了，不要影響到我周圍的親朋好友，還有我的家人。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

孫安佐孫鵬狄鶯阿乃

【神射手本尊】面對小強突襲…他掏出弓箭超離譜命中

