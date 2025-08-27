Janet育2兒「不給手機」原因曝光！　堅持原則：養成習慣就不會一直問

記者孟育民／台北報導

女星Janet（謝怡芬）因為工作時常往返台灣與美國，和老公老公George結婚多年，育有7歲Egan、4歲Dylan 兒子。Janet今（27日）出席「視覺星球挑戰」記者會，她透露小孩剛放完暑假，「我們還蠻享受的，大家有去澳洲、日本玩，小孩很快就長大了，我們四個一起老公是神隊友，我就很輕鬆。」她更提及幾乎不給小孩使用3C產品，原因也曝光了！

▲Janet回台出席活動。（圖／記者孟育民攝）

Janet談到育兒經，表示盡量不給小孩使用手機、IPAD等3C產品，「吃飯絕對不會給他們看，如果要看電影，我們都會放在電視上，坐下來陪他們看，這樣比較多互動。」由於小孩都還年紀小，所以不曾有反應過，「如果去朋友家，看到朋友在玩電動，我們會讓他玩，但他很清楚那是別人的，養成習慣就不會一直問。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Janet不給小孩使用3C。（圖／記者孟育民攝）

被問到幾歲可以擁有自己的手機？Janet思考了一下說：「我覺得可能到高中，對我來說越晚越好。」對此她也分享原因，「一拿到他們的生活圈就在手機裡面，而不是跟人的關係，我覺得有點可惜，你也不知道他在聯絡誰？裡面的app下載了什麼？我不是完全不能接受，還是要讓他們接觸，但除非很必須我才會給他們，目前是不需要，他們也是可以用，但不需要有自己的。」