快訊／AAA第三波陣容「8日韓大咖」全到齊！　《苦盡柑來》6演員同台

南韓年度盛大頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）將於12月6、7日在高雄國家體育場盛大登場，主辦方今（27日）宣布第三波陣容，除了7位韓星大咖外，還有在台也擁有超高人氣的日星佐藤健。

主辦單位今天公布最新第三波陣容，包括姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚共8位人氣與實力兼具的演員，勢必為典禮現場增添耀眼星光。

姜有皙今年憑藉《苦盡柑來遇見你》、《機智住院醫生生活》、《瑞草洞》等多部作品活躍螢幕，以紮實的演技與多變的角色詮釋展現成長，獲得觀眾肯定。文素利同在《苦盡柑來遇見你》中帶來深刻感動，無論電影或電視劇皆表現亮眼，持續鞏固其作為韓國代表女演員的地位。

新人演員朴允浩則透過《流氓讀書會》、《機智住院醫生生活》、《未知的首爾》、《槍口彼端》等話題作，展現多面貌演技，逐步奠定其「次世代演技派」的地位。日本頂級男星佐藤健不僅主演原創影集《玻璃知心》，更擔任企劃與製作總監，話題十足，他在日本版《和我老公結婚吧》中的深情演出，也收穫亞洲粉絲的廣泛喜愛。

嚴志媛今年透過《苦盡柑來遇見你》、《吞金》、《拜託老鷹5兄弟！》等作品，以截然不同的角色展現強烈存在感，創造出眾多個人代表作，迎來演藝生涯高峰。李浚赫則藉由《或好或壞的東載》、《我的完美秘書》、《無赦之仇》等作品，展現駕馭各類角色的實力，穩坐「信看演員」的寶座。

憑藉「哈喜大叔」迎來事業巔峰的崔代勳，在《苦盡柑來遇見你》、《槍口彼端》等作品中完美演繹各類角色，成功塑造多個人生角色。新生代演員秋泳愚則以《玉氏夫人傳》、《外傷重症中心》、《無赦之仇》、《牽牛和仙女》等4部作品持續爆紅，不僅演技獲認可，也證明了其大眾性與話題性，成為備受矚目的大勢演員。

值得一提的是，第一波陣容中也宣布了IU和朴寶劍將出席，等於將有6位《苦盡柑來遇見你》的藝人齊聚，想必會掀起一陣劇迷間的熱烈討論。

