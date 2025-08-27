不只CEO！「高壯鮮肉陪蕭亞軒飛上海」 她0偽裝現身松山機場全被拍

圖文／鏡週刊

蕭亞軒身為「男神收割機」「鮮肉菩薩」「台版泰勒絲」，去年被爆交了個「假富二代」荷蘭男友，讓她除了演藝事業依舊停擺，愛情上也跌了個小糗的跤；當時她極力撇清：「只是朋友關係而已，我現在就是單身。」如今隨著復出，蕭亞軒的2025年前後也傳有新男友先後浮上檯面。

本刊收到讀者傳來的數張照片，說蕭亞軒在８月１５日準備從台北松山機場飛往中國大陸上海虹橋機場時，戴著淺色棒球帽、穿黑白條紋上衣的她，等待登機時雙腿交疊，低頭專注滑手機；後方雖可見其他旅客，但蕭亞軒彷彿活在自己的世界中，身旁跟著幾位男女工作人員。

不過後來有名特別引起注意的鮮肉，戴著眼鏡而且跟在蕭亞軒的身旁，穿全身黑、身材高又壯、皮膚白嫩，看起來就是她過去交往的那種外型，兩人一起飛往中國大陸。

據悉，蕭亞軒坐在商務艙，鮮肉的位置則是經濟艙較前面的座席，而且在後方默默守望著天后，一直很關心她的狀態。下機之後，蕭亞軒與鮮肉很快就消失在上海虹橋機場的人群之中。



