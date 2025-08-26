持修笑喊「你很騷！」　丁噹清唱〈我愛他〉引來熱淚

記者葉文正／台北報導

音樂選秀節目《大學聲 Young Voice》迎來最具火藥味的「社會大學踢館賽」，戰況激烈。站上舞台的不只是學生，而是一群來自社會的「實戰派」強敵──有人長期駐唱累積無數舞台經驗，有人靠網路翻唱圈粉無數，甚至還有人推出過單曲。當這些選手迎戰「大學聲」守門員，舞台上瞬間成了真正的高壓戰場。

▲丁噹清唱〈我愛他〉 動人歌聲重現《下一站，幸福》主題曲。（圖／踢帕娛樂）

比賽中驚喜不斷。一位守門員展現截然不同的舞台樣貌，從原本靦腆內斂化身自信十足，氣場全開。導師持修看完後忍不住笑喊：「我覺得你很騷！」一句話瞬間逗樂全場，反差魅力也讓觀眾眼睛一亮。但最令人瞠目結舌的，莫過於「神級踢館者」登場。

▲持修笑稱你很騷。（圖／踢帕娛樂）

這位選手竟然是過去許多《大學聲》參賽者的歌唱老師！一登場就讓台上的選手驚呼：「老師跑錯棚了吧？」沒想到他一開口，渾厚嗓音搭配爐火純青的技巧瞬間震懾全場。導師們甚至半開玩笑半認真地說：「乾脆請他直接坐到導師席上吧！」現場氣氛瞬間沸騰。

而全場最具「回憶殺」的一刻，來自一位選手翻唱丁噹的經典歌曲〈我愛他〉。面對原唱丁噹坐在台下，他直言壓力爆棚。表演結束後，丁噹更大方「開金口」清唱示範。她一開嗓，馬上把觀眾拉回《下一站，幸福》的追劇時光，熟悉的情感在空氣中蔓延，台下掌聲與淚水齊下，那一刻宛如時光倒流。

從笑聲到淚水，本集《大學聲 Young Voice》完整展現音樂帶來的震撼與感動。而節目也正式預告，將於 8 月 31 日下午 4 點在華山 Legacy Taipei 舉辦校外演唱會《放「聲」去唱，夢想正響——我的音樂夢還沒下課！》。屆時將有合作舞台與驚喜演出，粉絲可透過寬宏售票系統或官方 IG 購票，與「大學聲」一起迎接最青春、最熱血的最終篇章。