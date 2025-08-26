記者陳芊秀／綜合報導

神秘系樂團「deca joins」主唱兼吉他手鄭敬儒宣布結婚！對象是樂團The Fur.的主唱Yokkorio（柚子），兩人昨日（25）深夜同步公開婚紗照，用文藝又充滿深情的文字透露展開新的生活，令歌迷又驚又喜。

▲神秘系樂團deca joins主唱鄭敬儒宣布結婚！老婆是樂團The Fur.的主唱Yokkorio（柚子）。（圖／翻攝自IG）

不同於一般公眾人物公告喜訊的方式，鄭敬儒以「喜事」為標題，充滿詩意描寫了對愛情的體悟。他寫道「愛是一件簡單的事情，實踐卻要用上一輩子」，並形容兩人的結合是在黑暗中摸索時，發現「彼此的孤獨可以互相補償」。他感性形容：「現在我們有勇氣了，能夠睜著眼睛直直地看向黑暗而尖銳的深海，直到某個時刻我可以肯定的說我有信念，可以縱身而躍，去守護那些轉眼就消亡的瞬間。」整篇文字充滿哲思，還包含著對愛侶的深情告白。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭敬儒宣布喜訊，文字充滿詩意又深情。（圖／翻攝自IG）

▲鄭敬儒曬婚紗照。（圖／翻攝自IG）

Yokkorio（柚子）曬出兩人自拍婚紗合照，照片中，老公鄭敬儒在鏡頭前露出燦爛笑容。她的文字同樣充滿文藝風格，「我們蓋了一個家，以後不管想去水裡游泳，還是想飛到月亮上，玩累的時候就回來，我們就住在那」。粉絲立即湧入祝福「恭喜柚子阿儒」、「恭喜，拜託雙人專場」、「已經太感動」。兩人結婚喜訊還成為大陸微博熱門話題，顯見兩人在兩岸樂迷心中的人氣。

▲Yokkorio（柚子）曬婚紗照，發文同樣文藝風格又浪漫。（圖／翻攝自IG）