《暴君的主廚》被抓包漢字寫錯！潤娥身後驚見「太平聖大」劇組道歉

由人氣女星潤娥（林潤娥）與新生代男星李彩玟主演的新劇《暴君的主廚》近日剛開播，就因劇中出現的漢字錯誤，引發觀眾批評。劇中一個關鍵場景的旗幟上，代表太平盛世的成語「太平聖代」被誤寫為「太平聖大」，製作方也為此發出聲明道歉。

▲《暴君的主廚》被抓包漢字寫錯。



這起爭議發生在《暴君的主廚》第一集，由潤娥飾演的主廚穿越到朝鮮時代，與李彩玟飾演的君王遇的場景中。在兩人身後的旗幟上，本應是象徵賢明君主治世的「太平聖代」，最後一個「代」字卻被明顯誤植為「大」字。畫面播出後，立刻遭到眼尖的觀眾抓包，紛紛留言抨擊：「在古裝劇中錯用漢字，真是荒唐」、「瞬間失去代入感」、「我還以為是太平聖大學」。

由於《暴君的主廚》同步在Netflix向全球190個國家播出，讓不少南韓網友留言直批「真是丟臉丟到國外」。對此，製作方已於25日緊急發布聲明，為此錯誤公開道歉，坦承錯誤：「第一集播出時，‘太平聖代’的漢字標註出現部分錯誤。」

▲《暴君的主廚》由潤娥、李彩玟主演。



製作方表示，已意識到問題並正在進行修改，修正後的版本將會反映在重播及VOD服務中。同時，製作方也承諾：「為防止此類事件再次發生，將更加注意製作及檢查過程」，並為此次失誤向所有觀眾致歉。