明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

知名化妝師吳阿志曾與許多藝人合作，包括關穎、李佳薇、小賴、宋米秦等，他在25日傳出離開人世，而與他多年交好的拐拐（許采晴），稍早也於社群發文悼念，並特地找出過去十年間吳阿志為自己化妝、留下的照片，寫道：「或許你以為我忘記了，但我都記得。」

▲拐拐和吳阿志是多年好友。（圖／翻攝自Instagram／sabrina5477_）

拐拐透露，吳阿志參與了自己人生的各階段，「從一個默默無名的模特兒一起拍網拍、拍MV、廣告、雜誌、代言，模特兒最巔峰的時期都有你的陪伴。」彼此分享過光鮮亮麗的時刻，也陪伴彼此渡過失戀低潮，「以前你總在喝醉時說一些話，我都會很生氣不准你那樣說自己，說到我自己都不再說了。」

拐拐也感慨多年來吳阿志背後的辛苦，寫下：「那些你夜裡告訴我的故事，剛剛很認真的回想一遍，或許你有很多說不出口的話，但其實我什麼都記得，也什麼都知道的，因為這十年我夠了解你了。」最後，她向好友獻上最誠摯的祝福：「一路好走，親愛的阿志。祝福你未來過得圓滿健康幸福，有滿滿的愛，得到所有你期待的一切，繼續揮灑你最愛的色彩！」

▲拐拐分享與吳阿志的合照。（圖／翻攝自Instagram／sabrina5477_）