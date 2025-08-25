BALLISTIK BOYZ全員超會撩！　「可以交換LINE嗎？」台粉暴動

記者吳睿慈／台北報導

日本唱跳男團BALLISTIK BOYZ from 放浪一族（簡稱BALLISTIK BOYZ），24日在Legacy Taipei帶來亞洲巡迴首場海外場，成員深堀未來一開口放大絕：「我是未來，有你的地方，我都會來。」全場心融化，奧田力也則用台語深情喊出「很想很想你欸！」寵粉十足。

▲BALLISTIK BOYZ帶來多首唱跳歌曲。（圖／LDH愛夢悅提供）



他們的演出由最新EP主打〈Stardust Forever〉揭開序幕，接連演唱〈Tenhane -1000%-〉、〈Most Wanted〉等熱門歌曲，瞬間點燃全場氣氛。此趟第五度來台，團員特別準備驚喜橋段，用中文、台語和各種幽默巧思，展現滿滿親近感。

在聊天環節中，加納嘉將以「加辣不加醬」自我介紹引來爆笑、日高龍太俏皮喊「Long time no see！我愛冰咖啡，也愛你們」，炒熱氣氛，松井利樹則大膽問「可以交換LINE嗎？」全場瞬間尖叫不斷，而砂田將宏更把翻唱歌詞改成「想你的心情，快要撐不住」，把愛意唱進粉絲心裡。

▲BALLISTIK BOYZ全員超會撩，一人一句肉麻情話。（圖／LDH愛夢悅提供）



值得一提的是，龍太特別準備中文歌曲，深情演唱周杰倫的〈說了再見〉，唱完後更脫口而出：「雖然歌名是〈說了再見〉，但我不想說再見。」讓粉絲瞬間心頭一暖。除此之外，深堀未來與嘉將合唱宇多田光〈First Love〉，利樹與將宏則翻唱李浩瑋、派偉俊的〈I Have Myself Sometimes〉，誠意滿滿的選曲展現對台灣的深厚情感。

▲BALLISTIK BOYZ驚喜帶來中文歌。（圖／LDH愛夢悅提供）



最後他們以〈SUMMER HYPE〉、〈PASION〉作結，並在安可後安排抽獎回饋粉絲支持，帶來滿滿驚喜。團員們也預告9月7日將參加即將在小巨蛋舉辦的「潮台北J-POP NIGHT」，承諾再帶來不同驚喜，最終在不捨氛圍中，為台北場畫下完美句點。