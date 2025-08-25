記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團IVE出道以來人氣飆漲，但同時唱功也備受關注，每次只要登上舞台就會引來討論度，儘管進步許多，仍會被放大檢視。近日，安兪真翻唱難度頗高的歌曲〈GOLDEN〉便有網友留下負評，對此，就連羅PD也忍不住替她抱不平：「看著就覺得很煩！」正面反擊酸民。

▲IVE安兪真也跟上潮流翻唱〈GOLDEN〉。（圖／翻攝自IVE YouTube）



安兪真7月跟上潮流翻唱〈GOLDEN〉，卻遭到負面評論認為「修音很明顯」，也有較理性的網友回覆「真的唱得很好，不是質疑她的實力，但想要無修音的版本」。事隔1個月，IVE近日登上羅PD（羅暎錫）聊起近況，提及翻唱〈GOLDEN〉一事，羅PD本來還在猶豫要不要聊該話題，但下一秒給予正面肯定：「我也有看到兪真翻唱〈GOLDEN〉，我真的覺得『哇，兪真太帥氣了』，我看得很開心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼IVE安兪真唱〈GOLDEN〉遭酸，羅PD不忍了槓酸民「看得很煩」。（圖／翻攝自十五夜YouTube）



只是評論區出現負面的酸言酸語，羅PD同時也看在眼裡，他皺起眉頭說：「但人們在背後說什麼、什麼的，我真的看得覺得很煩！」張員瑛則是表示「我連大家說了什麼的事都不太知道」，他才緩頰：「這只是我自己在發脾氣喔，跟節目組無關。」

▲▼IVE安兪真被稱讚〈GOLDEN〉唱很好，相當謙虛表示「還差得遠」。（圖／翻攝自鄭在炯YouTube）



事實上，兪真深知自己唱功每次都會引起討論，近日登上前輩鄭在炯頻道時，也被前輩稱讚唱得很好，但面對鄭在炯的讚賞，她驚訝地回應「是嗎？我還差得遠。」對於自己的表現很謙虛。