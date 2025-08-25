小薰出道20年了！驚訝「沒被淘汰」 認了有3變化：我會繼續演下去

記者潘慧中／綜合報導

小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，近年在戲劇圈發光發熱，不知不覺也來到踏入演藝圈滿20年的日子，「沒被淘汰我自己都驚訝，感謝有你們還沒膩，初心不變。」

▲小薰出道20年了！（圖／翻攝自Instagram／estherxun）



回首在演藝圈一路走來的歷程，小薰充滿感慨，「欸～什麼？！我竟然在這圈子混了20年？！本來只是想試試水溫，結果不小心泡成了學姊。」

▲▼小薰從《我愛黑澀會》出道。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）



小薰坦言當年帶著滿腔熱情和忐忑的心踏入演藝圈，這20年來歷經不同階段的考驗與收穫，「有過掌聲、有過挑戰、有過迷惘，也有無數讓我感動和成長的瞬間。」

小薰也特別感謝曾合作過的夥伴，以及過去勇敢追夢、不怕跌倒的自己，更重要的是始終陪伴她的粉絲，「這些年來沒放棄我、還願意繼續看著我。」

▲小薰分享一路以來的心路歷程。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）



談到心境轉變，小薰笑說自己並沒有太大改變，只是生活習慣有所不同，「變得更會熬夜、更愛敷臉，還有更知道怎麼笑著面對鏡頭，和現實。」

對於未來，小薰充滿期待，她強調會繼續深耕演藝事業，「下一個20年，我會繼續耍寶、繼續演下去～」，以輕鬆幽默的語氣收尾，再次展現她初心不變的態度。